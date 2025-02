Depremlerin Vurduğu Santorini Adası'ndan 11 Bin Kişi Ayrıldı

Yunanistan'ın turizm adası Santorini başta olmak üzere Ege Denizi'ndeki Kiklad Adaları'nda depremler devam ediyor. ABD Jeoloji Araştırmalar Merkezi'nden (USGS) yapılan açıklamada, dün akşam saatlerinde Santorini ve Amorgos arasındaki bölgede 10 kilometre derinlikte 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği ve şu ana kadar herhangi bir hasar bildirilmediği belirtildi. Cumartesi gününden bu yana meydana gelen yüzlerce depremin ardından Santorini Adası'ndan 7 bini feribot, 4 bini de uçakla olmak üzere en az 11 bin kişi ayrıldı. Santorini'nin yanı sıra komşusu Anafi, Paros, Nakşa ve Mikonos adalarında da okullar yarına kadar kapalı olacak.

Toplamda 100 deprem meydana geldi



Atina Ulusal Gözlemevi Jeodinamik Enstitüsü verilerine göre, Kiklad Adaları'nda dün gece yarısından saat 06.30'a kadar toplam 57 deprem kaydedildi. Depremlerin büyük kısmının Amorgos ve Santorini arasındaki bölgede meydana geldiği bildirilirken, Astypalea Adası ve Anafi Adası yakınlarında 4'ün üzerinde iki deprem meydana geldiği açıklandı. Bugün 05.05-05.36 saatleri arasında ise 4'ün üzerinde 7 deprem kaydedildi.

Miçotakis: "Her türlü ihtimale hazırız"

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vassilis Kikilias ve sivil koruma yetkilileri ile dünkü görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Her şeyden önce devletimiz bilim ve bilim adamlarına güveniyor. Bunu başka krizlerde de yaptık. Tüm planlar uygulamaya konuldu. Ekipler Santorini'ye ve diğer adalara gönderildi. Böylece her türlü ihtimale hazırız. İşlerin daha iyiye gideceği umuduyla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Sürekli sallanan Santorini'de olmaktan duyulan korkuyu anlıyorum" diyen Miçotakis, halka sakin olmaları ve yetkililerle işbirliği yapmaları çağrısında bulundu.

"Helikopterler hazırda bekliyor"

Bakan Vassilis Kikilias ise, doğal afetler konusunda uzmanlaşmış itfaiye birimlerinin Santorini'ye gönderildiğini söyleyerek, özel köpekli ekipler ve bir mobil operasyon merkezinin de adaya gönderildiğini, acil durumlarda helikopterlerin de hazır bekletildiğini bildirdi. Kikilias ayrıca, sahil güvenlik ve silahlı kuvvetlerin tahliye bekleyenlere de yardım etmek üzere hazır olacağını söyledi.

