EİB’ten 2022 Yılında 18 Milyar Dolarlık İhracat

Ege Bölgesi’nin ihracatı ise 2022 yılında yüzde 11 artışla 31 milyar 417 milyon dolara çıktı. TÜİK verilerine göre Türkiye’de en fazla ihracat yapan ikinci il olan İzmir, 17 milyar 244 milyon dolarlık ihracatla Ege Bölgesi ihracatının yüzde 54’ünü gerçekleştirdi. Ege Serbest Bölgesi ve İzmir Serbest Bölgesi, İzmir’in ihracatına 3 milyar 28 milyon dolarlık katkı sağladı.

2022 yılında Manisa 5,1 milyar dolarlık performans ortaya koyarken, Denizli 4,5 milyar dolarlık ihracatla üçüncü sırada yer aldı. Aydın ve Muğla 2022 yılında 1 milyar dolar barajını aşarak rekora imza attı. Ege Bölgesi ihracatına Aydın 1,1 milyar dolar, Muğla 1 milyar dolar, Balıkesir 917 milyon dolar, Kütahya 457 milyon dolar, Uşak 426 milyon dolar, Afyonkarahisar 401 milyon dolar katkı sağladı.

EİB’te İhracatçı Birliği olmayan diğer sektörlere bakıldığında; Ege İhracatçı Birlikleri çatısı altında temsil edilmeyen Egeli kimyacılar, 2022 yılını yüzde 13 artışla 2 milyar 81 milyon dolarlık ihracatla geride bıraktı. Taşıt araçları ve yan sanayi yüzde 20 artışla 1 milyar dolar, elektrik elektronik sektörü 710 milyon dolar, makine ve aksamları 512 milyon dolar, iklimlendirme sanayi 651 milyon dolar, çimento cam seramik ve toprak ürünleri 368 milyon dolar, gemi ve yat sektörü yüzde 40 artışla 49 milyon dolar, savunma ve havacılık sanayi yüzde 239 artışla 311 milyon dolar, halı sektörü 60 milyon dolar, fındık ve mamulleri sektörü 24 milyon dolar, süs bitkileri ve mamulleri yüzde 84 artışla 6 milyon dolar, değerli maden ve mücevherat ise yüzde 144 artışla 1,8 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. EİB’te İhracatçı Birliği bulunmayan sektörler 2022 yılında 5,7 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi.

Demir-demirdışı metaller sektörü 2022’de de zirvedeki yerini korudu

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği, 2022’de de EİB bünyesindeki 12 ihracatçı birliği arasında en fazla ihracat yapan birlik oldu. EDDMİB 2022 yılında yüzde 14’lik artışla 2 milyar 564 milyon dolara taşıdı.

Su ürünleri ve hayvansal mamullerden rekor yılı

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği 2022 yılında yüzde 23 artışla 1 milyar 619 milyon dolar ihracat ile EİB bünyesinde Tarım sektörlerinin lideri oldu.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği 1 milyar 472 milyon dolar ile 2022 yılını geride bırakırken, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 2022 yılında ihracatını yüzde 5 artış ile 1 milyar 246 milyon dolara taşıdı.

Ege Maden İhracatçıları Birliği ise yüzde 11 artışla 1 milyar 207 milyon dolar ihracat yapma başarısı gösterdi.

Hububat 1 milyar dolar hedefine ulaştı

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği tarihinde ilk kez yüzde 46 artışla 1 milyar dolar ihracata imza attı.

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği yüzde 20 artışla 866 milyon dolar, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 852 milyon dolar ihracat ile 2022 yılını tamamladı.

Ege Tütün İhracatçıları Birliği yüzde 5 artışla 773 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.

Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği 359 milyon dolar, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği 336 milyon dolar, Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği yüzde 12 artışla 191 milyon dolar ihracatı Türkiye’ye kazandırdı.

Sanayi ihracatı 10 milyar doları aştı, tarım ihracatı 7 milyar dolara koşuyor

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “2022 yılında EİB bünyesindeki 12 İhracatçı Birliğimizin 9 tanesi ihracatını artırdı. Sanayi sektörlerimiz EİB’nin ihracatına yüzde 8 yükselişle 10 milyar 359 milyon dolarlık, tarım sektörlerimiz ise yüzde 17 artışla 6 milyar 727 milyon dolarlık katkı sağlarken, madencilik sektörümüzün ihracatı ise yüzde 11 artışla 1 milyar 207 milyon dolara yükseldi. Demir-demirdışı metaller sektörümüz 2 milyar doları geçti. Bir diğer 2 milyar doları geçen kimya sektörü EİB bünyesinde temsil edilmesi gerektiğini bir kez daha ihracat rakamlarıyla ortaya koydu. 6 sektörümüz ise 1 milyar doları geçti.” dedi.

İki tane Serbest Bölgenin İzmir’i en çok ihracat yapan ikinci il konumuna taşıdığını vurgulayan Eskinazi, “Bugüne bugün Türkiye’de 13 il 3 milyar dolar üstü ihracat yapıyor. İki Serbest Bölgemiz 3 milyar 28 milyon dolar ihracat rakamıyla 68 ili geçmiş durumda. 2022 yılında Menemen ve Bergama ile iki yeni serbest bölge daha kazanmış olduk. 4 serbest bölge ile Türkiye’nin en çok ihracat yapan Bölgesi konumumuzu daha da güçlendireceğiz.” diye konuştu.

Jak Eskinazi, “2022 yılında 218 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirirken 123 pazara da ihracatımızı artırdık. Almanya yüzde 8 artışla 1,9 milyar dolar, ABD yüzde 13 artışla 1,4 milyar dolar, İtalya yüzde 4 artışla 1 milyar dolar ile ihracatımızdaki ilk üç ülke arasında yer alıyor. 2022 yılı Ukrayna ve Rusya savaşı, enerji krizi, resesyon ihtimali, ekonomik belirsizlik nedeniyle hem küresel ekonomi için bir dönüm noktası hem de ekonomik krizin Türkiye’nin merkezine yerleştiği bir yıldı. Buna rağmen Ege İhracatçı Birlikleri olarak 2022 yılı için belirlediğimiz 18 milyar dolar ihracat hedefimize Temmuz ayında ulaştık. Bu ortam değişmezse 2023 yılında ihracat rakamlarında mevcudu korumak bile başarı olacak. İhracat rakamlarında gerilemenin yaşanmasını kaçınılmaz olarak değerlendiriyoruz.” dedi.