“Eker” Takımı, "J/70 World Championship" Yarışında İkincilik Kazandı

Yelken dünyasında merakla beklenen 2023 J/70 World Championship yarışması, 27 Ekim-5 Kasım 2023 tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinin Tampa şehrinde düzenlendi. Toplam 14 ülkeden, 83 teknenin yarıştığı organizasyona Türkiye'den katılan iki ekipten biri olan Eker, liderliği zorlayan bir performans ortaya koydu. Dünyanın en iyi yat yarışçılarının katıldığı etkinlikte One-Pro kategorisinde mücadele eden Eker takımı, 13 tekne arasından 2. oldu. Eker takımında; Ahmet Eker ile birlikte Burak Zengin, Cem Gözen, Doğa Arıbaş yer aldı.

Yelken sporuna olan desteğiyle bilinen Eker Süt Ürünleri, 11 yıldır düzenlediği TAYK-Eker Olympos Regatta organizasyonunun yanı sıra kurumsal takımıyla ulusal ve uluslararası etkinliklerde başarılı sonuçlar elde ediyor.

Vira Haber