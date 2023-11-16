Medlog Türkiye, Tekirdağ’daki Tesislerinde Vagon Tamir ve Bakımı Yapıyor

2011 yılında faaliyetlerine başlayan ve Türkiye çapında 800 çekici, 386 vagon ve 23 demiryolu bağlantılı 30 konteyner deposuyla geniş yelpazede lojistik çözümler sunan Medlog Lojistik, geçtiğimiz yıl aldığı Bakımdan Sorumlu Kuruluş (ECM- Entity in Charge of Maintanance) sertifikasının kapsamını genişleterek tüm vagonlarının bakım onarım işlemlerinin yanı sıra revizyon işlemlerini de Tekirdağ’daki tesislerinde gerçekleştirmeye başladı.

Demiryolu taşımacılığında daha yüksek güvenlik ve kalite sağlamak amacıyla Avrupa Birliği tarafından oluşturulan sorumluluk düzenlemeleri, 2011 yılında OTIF (Demiryolu ile Uluslararası Taşıma İçin Hükümetler Arası Organizasyon) tarafından benimsenerek Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşme (COTIF) esaslarına göre yayınlandı. Bu düzenlemeler, AB ve AB üyesi olmayan üye ülkeler arasındaki düzenlemelerin de tutarlılığını sağlama görevini üstlendi. Bu çerçeve içerisinde her demiryolu aracının kullanılmadan önce veya hizmete alınmadan önce bakımından sorumlu bir kuruluşa sahip olması gerekiyor. Bu kuruluşlar, araçların güvenli bir şekilde çalışmasını sağlıyor.

ECM sertifikasıyla daha önce dış kaynak kullandığı bakım onarım hizmetlerini şimdi kendi bünyesinde gerçekleştiren Medlog Lojistik, bu yıl MEDLOG Tekirdağ Tren İstasyon’unda yaklaşık 1.000 m2 kapalı alana “Vagon Tamir Atölyesi” kurarak, bu atölyeyi de ECM Sertifikası'nın kapsamına dahil etti. Bu sayede, vagonların beş yılda bir tüm kontrollerinin yapılarak tekrar hizmete alınması için gereken teknik hizmet ve ekipmanları bünyesinde sunmaya başladı. Medlog Lojistik, sunduğu bu yetkinlikle filolarının maksimum erişilebilirliğini ve güvenilirliğini sağlarken, özel sektör ve devlet vagonlarının bakım, onarım ve revizyon işlemlerini gerçekleştiriyor.

Firma Tekirdağ’daki istasyona yakın bir alanda Medlog’un Avrupa’daki vagonlarını da tamir edebilecek bir tesis yapmayı planlıyor. Tren istasyonuna yakın bir alanda arazi arayışına giren firma, burada kurcağı tesisle Avrupa’daki vagonların bakım onarım ve tamirini gerçekleştirmeyi planlıyor.

Vira Haber