Eker Yelken Takımı’ndan ABD’de Büyük Başarı

Yelken sporunun yaygınlaşmasına katkı sağlamak için yatırımlar yapan Eker Süt Ürünleri, yelken takımıyla katıldığı uluslararası etkinliklerde Türkiye’yi gururlandıran başarılar kazanıyor. Eker Yelken Takımı son olarak, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) düzenlenen “J/70 Midwinters” yelken yarışında 3. Seri One-Pro Kategori Şampiyonu oldu.

Eker takımı, yarışlarda Türkiye’yi temsil etti

ABD'nin Florida eyaletinin Tampa şehrinde bulunan Davis Island Yacht Club, DIYC J70 Winter Series’in son ayağına ev sahipliği yaptı. 2-4 Şubat 2024 tarihlerinde gerçekleşen kupada, 8 ülkeden 58 farklı J/70 takımı mücadele etti. Nevra Eker’in dümenciliğinde, Cem Gözen, Yaşar Doğa Arıbaş ve Can Koçak’tan oluşan Eker Yelken Takımı, organizasyona Türkiye’den katılan tek takım olarak ülkemizi temsil etti.

Büyük bir yelken heyecanı yaşandı

Dünyanın en iyi yat yarışçılarını, en hızlı tekneleri ve en deneyimli takımları buluşturarak büyük bir yelken heyecanı yaratan turnuva, hava şartlarından kaynaklanan sorunlarla başladı. İlk iki gün rüzgarsızlıktan dolayı yarış yapılamadan tamamlandı. Son gün ise kuvvetli rüzgar ve yağış sebebiyle yarışlara planlanan zamandan daha geç başlandı. Yarışlar, kurulan kısa parkurda gerçekleşti. 12-20 Knot aralığında esen sert havada gerçekleşen üç yarış sonunda Eker Yelken Takımı seriyi OnePro sınıfında birinci, genel klasmanda ise on altıncı olarak tamamladı. J/70 Midwinters 3. serisinin genel klasmanda şampiyonu ABD takımı Catapult olurken, Corinthian klasman şampiyonu ise Bermuda takımı Hedgehog oldu.

Zorluk derecesi yüksek bir seriyi şampiyonlukla tamamlayan Eker Yelken Takımı, organizasyonun en başarılı ekipleri arasına adını yazdırdı.

Vira Haber