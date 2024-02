Hayalet Ağı Temizlemek İçin Dalış Yaptılar, Gemi Batığı Keşfettiler

50 metre derinlikte 100 metre uzunluğunda bir buharlı gemi batığı ile karşılaşan dalgıçlar, hayalet ağlar nedeniyle geminin ismine ulaşamadı.

Artvin’in Hopa ilçesi kıyılarında balıkçılar, ağların yırtılmasına, ekonomik zarara ve balık ölümlerine yol açan hayalet ağların temizlenmesi için Karadeniz Dalgıçlar Spor Kulübü'nden yardım talep etti. Bölgede dalış yaparak 5 kilometrelik alanda çalışma yapan kulüp üyesi dalgıçlar, 50 metre derinliğe indiklerinde yaklaşık uzunluğu 100 metrelik bir buharlı gemi batığı ile karşılaştı. Bir süre batığı inceleyen dalgıçlar, hayalet ağlar nedeniyle geminin ismine ise ulaşamadı.

Gemi batığının her tarafının ağlarla kaplı olmasından ötürü ismini öğrenemediklerini söyleyen Karadeniz Dalgıçları Spor Kulübü Başkanı Rıza Birkan, batık geminin

çevresinde olan hayalet ağlar nedeniyle denizdeki balıkların da öldüğünü söyledi. Birkan, “Karadeniz Dalgıçları Spor Kulübü olarak batık araştırmaları ekibimizle bölgeye gittik. Amacımız hem su altı görüntülerini almak hem de batığın durumunu keşfetmekti. Kıyıdan yaklaşık 1 buçuk, 2 mil arasında yaygın bir batık olduğunu

gördük. İlk yaptığımız ölçümlerde geminin arka tarafını bulduk. 53 metre uzunluğunda, 11 metre genişliğindeydi. Derinliği ise 50 ile 55 metre arasında değişiyor. Yine batığı araştırırken önceliğimiz ismini bulmaktı. Fakat batığın her tarafı ağlarla kaplı. Bunun için isim tespitini yapamadık. Geminin buhar kazanlarını bulduk. Onların görüntülenmesini yaptık. Batığın çevresinde bulunan ağların deniz yaşantısına zarar vermekte olduğunu tespit ettik. Birçok canlı bu ağlara takılıyor. Batığın yaklaşık 1 buçuk metresi deniz tabanına gömülü durumda ama 4 buçuk, 5 metresi ise tabandan yukarıda. Batığın ilk önce ağlardan temizlenmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.



“Oradan belki de 10 ton ağ çıkacaktır”

Batık geminin etrafında bulunan hayalet ağların balıklara zarar verdiğini belirten Karadeniz Dalgıçları Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Erdinç Turanlı ise, “Batığın çevresinde çok büyük miktarda ağ var. Batığın bir kısmı 53 metre, fakat etrafında tahminimizce 5-6 dönümlük alanda bir ağ kaplanmış. Dolayısıyla oradan belki de 10 ton ağ çıkacaktır. Bu ağların alınmasıyla ilgili hayalet ağlar projesi düşünüyoruz. Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin hayalet ağlarla ilgili yardım sağlayacağını söyledi. Bunların çıkarılmasından sonra geminin isminin ve yükünün ne olduğunu bulabiliriz. Bununla birlikte ağların içinde yüzlerce ölü balık var. Ağ bir tuzak gibi oluştu. Ağın bir an önce oradan kalkması gerekiyor. Bunun için çalışmalarımız sürüyor” dedi.



“Dalış bölgesine gittiğimiz zaman bir batığa denk geldik”

Dalış yaptıkları esnada batığa denk geldiklerini anlatan kulüp üyesi Zafer Koçal da, “Karadeniz Bölgesi'nde balıkçılık yapan çok sayıda balıkçı motoru, batığı bulduğumuz yerle ilgili bize şikâyette bulunmuştu. Bu sene bir gırgırcı arkadaşımız 1 milyonun üzerinde olan bir ağı denizde kaldığından ötürü yardım istedi. Biz de keşif amaçlı dalış planlaması yaptık. Dalış bölgesine gittiğimiz zaman bir batığa denk geldik. Bununla ilgili bir grup oluşturduk. Şu anda çalışmalarımız devam ediyor” şeklinde konuştu.

Vira Haber