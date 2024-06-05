Eko Şampiyonlar Çevre Haftasını Kıyıda Kutladı

Etkinliğe katılan 30 Eko Şampiyon, 27 kg atık toplayarak atıkların denize ulaşmasını engelledi. Etkinliğe Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli de katıldı.

TURMEPA’nın, TUI Care Foundation iş birliğiyle geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği TUI Junior Academy Türkiye Projesi kapsamında Çevre Haftası’nda geniş katılımlı kıyı temizleme etkinliği gerçekleştirildi.

4 Haziran’da Çeşme Ilıca Plajı’nda gerçekleşen kıyı temizliğinde Mehmet Akpınar Ortaokulu’ndan 30 Eko Şampiyon ünvanı alan öğrenci ve 2 proje öğretmeni 30 dakikada 27 kg atık ve 500 adet izmarit toplayarak atıkların denizlere ulaşmasını engelledi. Çevre Haftası kapsamında gerçekleştirilen etkinliğe Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ve yerel halk da katıldı.

Kıyı temizliğinin ardından Mehmet Akpınar Ortaokulu’nda 30 öğrenciye denizlerin önemi, deniz ekolojisi ve sıfır atık konularında eğitim verildi.

Vira Haber