Tekirdağ’da Akıl Almaz Kaza: Denize 12 Bin Litre Mazot Sızdı

Olayda 12 bin litre yakıt denize akarken, sorumlulara 12,6 milyon lira ceza kesildi.

Tekirdağ Marmaraereğlisi ilçesinde meydana gelen olayda yakıt almak için akaryakıt iskelesine yanaşan tanker, yükleme esnasında bağlantısının kopması sonucu yan yattı. Meydana gelen olayda tankerde bulunan akaryakıt denize sızdı. Yaşanan olayda 12 bin litre mazot denize sızarken, Tekirdağ Liman Başkanlığı tarafından sorumlu firmaya 12,6 milyon lira ceza uygulandı.

Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Kamaredere Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt firmasının limanına akaryakıt yüklemesi için yanaşan ALSU isimli tankere yükleme yapıldığı sırada bağlantı koparak yan yatan gemiden binlerce litre mazot denize sızdı. Haber verilmesi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Tekirdağ Liman Başkanlığı ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yapılan incelemede denize yaklaşık 12 bin litre akaryakıt sızdığı belirlendi. Tekirdağ Liman Başkanlığı tarafından denizin kirletmesine neden olan firmaya 12 milyon 600 bin lira ceza kesildi.

Denize karışan akaryakıtın temizlenmesi için güvenlik önlemleri altında temizlik çalışmasına başlandı.

Vira Haber