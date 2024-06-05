Tamer Kıran'dan 'Dünya Çevre Günü' Mesajı

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran'ın yayınladığı mesaj şu şekilde;

5 Haziran Dünya Çevre Günü’nün içinde bulunduğu hafta ülkemizde de “Türkiye Çevre Haftası” olarak her yıl farklı bir tema ile kutlanmaktadır.



Çevremizin korunması ve sürdürülebilir bir geleceğin sağlanması adına bu yılın teması “Hepimizin Bir Dünyası Var” olarak belirlenmiştir.



Denizlerimiz başta olmak üzere dünyamız bizlere sunduğu doğal güzelliklerin yanı sıra ekosistemlerimizin, ekonomimizin ve sağlığımızın temel yapı taşlarından biridir.



Çevremizi ve denizlerimizi korumak sadece ülkemizin değil tüm dünyanın sürdürülebilir geleceği için büyük bir önem taşımaktadır.



Bu özel hafta vesilesiyle deniz kirliliği ile mücadele, deniz ekosistemlerinin korunması ve sürdürülebilir denizcilik uygulamalarının yaygınlaştırılması konularında hep birlikte daha fazla çaba göstermeliyiz. Bu değerli varlıklarımızı korumak ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için hepimize büyük görevler düşmektedir. Çevremizi ve denizlerimizi koruma bilinciyle hareket etmeli, doğal kaynaklarımızı sürdürülebilir şekilde kullanmalı ve çevre dostu uygulamaları hayatımıza entegre etmeliyiz.



5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası kutlu olsun.



Tamer KIRAN

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Vira Haber