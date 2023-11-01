EKOL Ailesi, Cumhuriyetin 100. Yılı Kutlamalarında Brunch Etkinliğinde Buluştu

EKOL Denizcilik Eğitim Merkezi akademik kadrosu, çalışanları ve mezunları, 28 Ekim 2023 tarihinde unutulmaz bir brunch etkinliğinde buluştu.

Etkinlik, Kabataş İskelesi'nden sabah saat 10:00'da kalkan AMOR isimli tekneyle başladı. EKOL ailesi, bu özel günde stres atmanın yanı sıra İstanbul Boğazı'nın eşsiz manzarasının tadını çıkardı. Müzik dinletisi eşliğinde eğlenceli anlar yaşandı ve bol bol hatıra fotoğrafı çekildi.

EKOL çalışanları ve mezunları, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını büyük bir coşkuyla kutladı. Özel olarak hazırlanan 100. Yıl pastası kesildi ve günün anısına toplu hatıra fotoğrafı çekildi.

EKOL Denizcilik Eğitim Merkezi'nin Kurucu Müdürü Mutlu Arslan, etkinliğe yoğun katılımdan dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Sizleri bu önemli günde burada görmek bizim için çok önemli. Bugün cumhuriyetimizin 100. Yılını birlikte kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk vatanı sizlere emanet etti. EKOL ailesi olarak ülkenizi, bayrağınızı gittiğiniz her coğrafyada gururla temsil edeceksiniz. Biz size inanıyoruz." sözleriyle duygularını dile getirdi.

Bu özel gün, EKOL Denizcilik Eğitim Merkezi ailesi için hem bir araya gelme hem de ülkeye ve denizcilik sektörüne duydukları bağlılığı kutlama fırsatı sundu. Güzel anıların biriktirildiği bu etkinlik, EKOL ailesinin birlikte geçirdiği keyiﬂi bir gün oldu.

Vira Haber