MSC Mobil Ofis, 1 Hafta Boyunca Manisa OSB’de Müşterileri ile Buluştu

Küresel taşımacılık ve lojistik sektörünün lideri MSC Grubu, yeni projesi olan Mobil Ofis’i hayata geçirdi. MSC konteynerinin yeniden tasarlanarak ofise dönüştürülmesiyle oluşturulan ve çekici üzerinde Türkiye’yi dolaşmaya başlayan Mobil Ofis, ilk kez İzmir Logistech 2. Lojistik Depolama ve Teknoloji Fuarı’nda müşterileriyle buluştu. Mobil Ofis’in ilk durağı ise Manisa OSB oldu.

Rotasını ülkenin yedi bölgesi olarak belirleyen MSC Grubu, Mobil Ofis’i ile Türkiye’nin organize sanayi bölgelerini gezmeye başladı. İlk olarak Manisa OSB’deki müşterileriyle buluşan ve bir hafta boyunca burada kalarak lojistik çözümlerini detaylı şekilde aktaran Mobil Ofis Ekibi, müşterilerinin taleplerine yerinde yanıt vermeye başladı. MSC Grubu, hizmetlerini tüm ülkeye taşıyabilmek amacıyla önemli ticari ilişkilerinin olduğu ancak yerleşik ofislerinin bulunmadığı şehirlere Mobil Ofis’i ile ziyaret gerçekleştirmeyi ve hizmetlerini müşterilerinin ayağına götürmeyi amaçlıyor.

Projenin detaylarını, Mobil Ofis Ekibi’nde bulunan MSC İhracat Satış Temsilcisi Ecem Algun ve MEDLOG Satış Takım Lideri Ahmet Özata anlattı.

MSC Grubu’nun, yerleşik ofis aracılığıyla hizmet veremediği bölgelere ulaşmak amacıyla bu projeyi başlattıklarını belirten Ecem Algun, “MSC, dünya çapında 675 ofisiyle çok geniş bir ağa sahip. Türkiye’de ise 15 ofisle hizmet vermekteyiz. Ofislerimizin bulunmadığı illere ise, yeni mobil ofisimizle geniş yelpazede sunduğumuz lojistik çözümlerimizi ve uygulamalarımızı götürmeye başladık. Burada biz müşterilerimize temas ederken, onların taleplerini, projelerini veya hedeflerini birinci ağızdan dinleme şansına sahip oluyoruz. Aynı zamanda biz de grubumuzu, deneyimlerimizi, onlara özel sunduğumuz çözüm ve önerileri anlatma fırsatı buluyoruz” dedi.

“Mobil Ofisimiz ile zaman ve mekân kısıtını ortadan kaldırıyoruz.”

Projenin daha başında olduklarını söyleyen MEDLOG Satış Takım Lideri Ahmet Özata ise geri bildirimlerden sonra yeni rotaların çizilebileceğini belirterek, “MSC ve MEDLOG olarak aynı grup bünyesinde bulunduğumuzdan, müşterilerimize kapıdan kapıya taşımacılık hizmeti sunuyoruz. Bunun yanı sıra MEDLOG ile transit taşıma, proje taşımacılığı ve depo hizmetleri de veriyoruz. Ofisimizin bulunmadığı ancak Manisa, Uşak ve Denizli gibi önemli ticari ilişkilerimizin olduğu iller için ise Mobil Ofisimiz ile zaman ve mekân kısıtını ortadan kaldırarak daha etkin hizmet sunmayı hedefliyoruz. Manisa, Mobil Ofisimizin ilk durağı oldu ve Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde gezmeye devam edecek” diye konuştu.

Gittikleri her şehrin organize sanayi bölgelerinde bir hafta kalmayı planladıklarını dile getiren Özata, “Sadece Ege Bölgesi’nde değil, Türkiye’nin her bölgesinde bulunabileceğiz. Çünkü biz hem MSC hem MEDLOG olarak, Türkiye’nin her tarafından ihracat veya ithalat yapıyoruz. Dolayısıyla, her yerde potansiyel müşterilerimiz var. Müşteri beklentilerini anlayabilmenin en iyi yolu ise müşteri ile yakın temas halinde olmak. Mobil Ofisimiz ile onlara daha da yakınlaşmış olacağız. Mobil Ofis projemiz, İzmir’deki merkez ofisimize en yakın konumda bulunan Manisa ile başladı. Projenin daha çok başındayız, müşterilerimizin talep ve geri bildirimlerine göre yeni rotalarda buluşacağız.” ifadelerine yer verdi.

Manisa OSB’deki müşterilerine bir hafta boyunca lojistik hizmetlerini aktaran ve çözümlerini ulaştıran MSC Grubu, önümüzdeki haftalarda Türkiye’nin diğer bölgelerindeki OSB’leri ziyaret etmeye devam edecek.

Vira Haber