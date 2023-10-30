Samsun'da 100. Yıl Coşkusu

Tören, Valilik binasındaki Yaşayan Atatürk Salonu'nda Vali Orhan Tavlı, Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in tebrikleri kabulü ile başladı.

Vatandaşların ellerindeki Türk bayraklarıyla yoğun katılım gösterdiği törenler Fuar Caddesi Kurtuluş Yolu üzerinde gerçekleştirildi.

Vali Tavlı, tarih boyunca birçok büyük devlet kurmuş ve medeniyet inşa etmiş olan aziz Türk milletinin her daim barışı, huzuru, kardeşliği, hoşgörüyü, adaleti ve inançlara saygıyı tesis ettiğini vurguladı.

Tavlı, "Asırlar boyunca bu değerler üzerine hüküm süren Osmanlı Devleti döneminde huzur ve güvenin hakim olduğu coğrafyalar, Osmanlı Devleti'nin tarih sahnesinden çekilmesiyle birlikte emperyalist güçlerin zulmüne maruz kalmıştır." dedi.

100 yıl önce ülkenin dört bir tarafının işgal edildiğini anımsatan Tavlı, şunları kaydetti:

"Milletimiz çok büyük acılar çekmiştir. Aziz milletimiz tüm yokluk ve imkansızlıklara rağmen umutsuzluğa kapılmadan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde inanç ve kararlılıkla sürdürdüğü mücadeleyle böylesine zorlu bir süreçten başarıyla çıkmıştır. Türk milletinin makus talihini değiştiren Bandırma Vapuru'yla 16 Mayıs 1919'da İstanbul'dan yola çıkan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, 19 Mayıs 1919’da Samsun’da karaya çıkarak Milli Mücadele’nin ilk adımını Samsunlularla birlikte atmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kahraman Türk milletinin 29 Ekim 1923'te kurduğu ve bizlere en değerli miras olarak bıraktığı Cumhuriyet'imize bizler de tüm kazanımlarıyla birlikte sonsuza kadar sahip çıkacak, milli ve manevi değerlerimizden aldığımız güçle ekonomisi, sanayisi, eğitimi, spor ve turizmi başta olmak üzere her bakımdan müreffeh bir Türkiye Cumhuriyeti hedefine ulaşmak için gayretle çalışmayı sürdüreceğiz. Milli Mücadele'yi zafere taşıyan ve Cumhuriyet'imize hayat veren çelikten irade, 100 yıldır olduğu gibi bundan sonra da yürüteceğimiz çalışmalarımızda rehberimiz olmaya devam edecektir."

Konuşmaların ve şiirlerin okunmasının ardından Kavak Jandarma Bölüğü tarafından gösteri sunuldu.

Okulların hazırladığı halk oyunları ve spor gösterileri sunuldu, askeri bando eşliğinde kurumlar tören geçişi yaptı.

Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında denizde de tören geçişi yapıldı.

Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışını temsil eden Tütün İskelesi'nde Sahil Güvenlik ekipleri helikopter ve botlarla arama kurtarma gösterisi yaptı. Gösteride ekipler boğulan bir vatandaşı insansız deniz aracı ile tespit ederek helikopterle kurtardı.

Kurtarmanın ardından helikopterde bayrak açıldı.

Samsun Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı ekiplerine bağlı balık adamlar da denizde Türk bayrağı açtı.

Atatürk posteri ve Türk bayraklarıyla süslenen Sahil Güvenlik gemileri, deniz polisleri botları, römorkörler, balık çı gemileri, tekneler, yelkenliler ile yatlar sahilde geçiş yaptı.

Törene, Samsun Valisi Orhan Tavlı, Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Düzenlenen gösteriler vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Vira Haber