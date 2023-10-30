MSC Şirketinin Genç Patronu Diego Aponte, Türkiye'ye Geliyor

Dünyanın önde gelen konteyner taşımacılığı şirketlerinden MSC'nin genç patronu Diego Aponte'nin, 29 Ekim kutlamalarına katılmak üzere Türkiye'ye geleceği ve aynı zamanda dünyanın en büyük konteyner gemilerinden birine "Türkiye" ismini veren geminin 30 Ekim'de Tekirdağ Asyaport'ta gerçekleştirilecek "İlk Uğrak" törenine katılacağı öğrenildi.

Dünya Konteyner Pazarında Birinci

MSC, dünya genelinde 781 konteyner gemisiyle konteyner taşımacılığı sektöründe yüzde 19'luk bir pazar payıyla birinci sırada yer alıyor. İsviçre merkezli aile şirketi MSC'nin dünya çapında 150.000'den fazla çalışanı bulunuyor. Şirket, 70'ten fazla deniz limanı, demiryolu ve havayolu şirketiyle faaliyet göstererek küresel bir lojistik ağına sahip.

Dünyanın En Büyük Gemisine Türkiye İsmi Verildi

MSC, Türkiye'de acente faaliyetlerinin yanı sıra Marport ve Assanport limanlarında da iştirakleri bulunuyor. Şirketin faaliyetleri Tekirdağ'da yer alan Asyaport Limanı ile daha da güçleniyor. Asyaport, 400 metre uzunluğunda ve 24.346 TEU kapasiteli devasa geminin "Türkiye" adını taşıyacağı ilk uğrağına ev sahipliği yapacak. Bu önemli etkinliğe, Diego Aponte'nin yanı sıra Türkiye'nin önde gelen iş dünyası temsilcileri, devlet yetkilileri ve denizcilik sektörü profesyonelleri de katılacak. Tören, Türkiye ile MSC arasındaki işbirliğinin ve Türkiye'nin lojistik sektöründeki öneminin bir göstergesi olarak büyük bir öneme sahip.

Msc Türkiye’nin Lojistik Potansiyeline Güveniyor

MSC'nin Türkiye'deki iştirakleri arasında faaliyet gösteren Medlog ile birlikte, şirketin Türkiye'deki istihdamının 5 bin kişiye ulaştığı tahmin ediliyor. MSC'nin Türkiye'deki varlığı, ülkenin lojistik sektörüne önemli bir katkı sağlarken, aynı zamanda Türkiye'nin küresel ticaretteki konumunu da güçlendiriyor. Diego Aponte'nin Türkiye'ye gelecek olması, MSC'nin Türkiye'ye olan güvenini ve Türkiye'nin lojistik sektöründeki potansiyelini vurguluyor. Bu büyük etkinlik, Türkiye'nin denizcilik alanındaki büyüme ve gelişme hedeflerine katkı sağlayacak ve ülkenin lojistik sektöründe daha da öne çıkmasını sağlayacak bir adım olarak değerlendiriliyor.

Vira Haber