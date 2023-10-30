Cumhuriyet’in 100. Yılında Dostluk İçin 10. Kez Kürek Çektiler

Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü önünde başlayan ve Rahmi M. Koç Müzesi önünde son bulan 10. Haliç Dostluk Kupası Yarışı’nda zafer Kadir Has Üniversitesi kürek takımının oldu.

Kadir Has Üniversitesi ile Koç Üniversitesi kürek takımları Cumhuriyet’in 100. yılında 10. kez dostluk için yarıştı. Haliç Dostluk Kupası kürek yarışı bu yıl Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü önünde başladı ve Rahmi M. Koç Müzesi önünde tamamlandı. Genç sporcular dostluk için dakikada ortalama 36 kürek çekti. 10. Haliç Dostluk Kupası’nı kazanan takım, 7 dakika 17 saniyelik skoru ile Kadir Has Üniversitesi kürek takımı oldu.

Cumhuriyet’in 100. yılını sporla ve dostlukla kutlamak üzere 28 Ekim Cumartesi günü bir araya gelen gençler, 2.100 metrelik parkur için son hazırlıklarını tamamladı. Saat 10.00’da Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü önünden başlayan ve Rahmi M. Koç Müzesi önünde son bulan yarışta Kadir Has Üniversitesi ekibinde antrenör Burkay Günay, dümenci Melike İdil Çalışkan iken, Necmi Batuhan Acar, Görkem Tekoğlu, Metehan Kara, Emirhan Yıldırım, Emre Keklik, Enver Erman, Berkay Öztürk ve Murat Alp Yardım kürek çekti. Koç Üniversitesi kürek takımını ise antrenör Yalçın Fidancı, dümenci Toprak Ata Kıvrak, Salihcan Kahraman, Ahmet Deniz Aydın, Nejat Işık, Mahmut Yusuf Güşlü, Onur Sapmaz, Cem Berk Görmüş, Furkan Polat ve Emir Saygılı oluşturdu.

Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz: “Bu dostluk kupasının Cumhuriyetin gelecek on yılları boyunca devam etmesi, en büyük dileğim”

Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz törende yaptığı konuşmada, “Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamanın en güzel örneğini sunan Koç Üniversitesi ve Kadir Has Üniversitesi kürek takımı öğrencilerine teşekkür ederim. İki üniversite arasındaki bu dostluk kupasının Cumhuriyetin gelecek on yılları boyunca devam etmesi, en büyük dileğim. Dostluğumuz baki, ancak beşinci yılımda kupayı bir kez daha kazanmış olmamız çok güzel, çok gurur verici,” dedi.

Prof. Dr. Metin Sitti: “Cumhuriyetimizin 100. ve üniversitemizin 30. yılını kutladığımız bu ayda böylesi güzel bir etkinliğin parçası olmaktan çok memnunum”

Ödül töreninde konuşan Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Sitti ise “10 senedir centilmenlik, disiplin gibi çok önemli değerleri kutlayan, bu spor faaliyetinin bir parçası olmak çok güzel… Cumhuriyetimizin 100. ve üniversitemizin 30. yılını kutladığımız bu ayda böylesi güzel bir etkinliğin parçası olmaktan da ayrıca çok memnunum,” dedi.

Vira Haber