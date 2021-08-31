EKOL Avrupa’dan Asya’ya Uzanan İnsani Yardım ve Kültür Seferini Destekliyor

Ağustos- Eylül döneminde gerçekleştirilecek HimalayaExpedition için Polonya’dan hareket eden Polonyalı dört dağcı, rotaları üzerinde bulunan Türkiye’ye geldi ve Ekol Lotus Tesisi’nde misafir edildi.

Gezi, 1979 yılında Güney Annapurna’ya (Himalayalar’da bulunan zirve) düzenlenen ve üç Himalaya dağcısının hayatını kaybettiği ilk büyük keşif gezisini anmayı amaçlıyor. Gezginler, aynı zamanda yolculuklarının son durağı olan Nepal’in başkenti Katmandu’da birkaç yıl önce yaşanan deprem felaketi ve ardından salgın nedeniyle zor koşullarda yaşayanların bulunduğu merkezi ziyaret ederek, yardım malzemesi götürecek.

Dağcıların Ekol’ü ziyaretinde konuşan Ekol Polonya Ülke Müdürü ArkadiuszJastrzębski,“HimalayaExpedition 2021’i destekleyebildiğimiz için mutluyuz. Bu organizasyon Ekol’ün Avrupa ve Asya’yı sadece ulaşım hizmetiyle değil, aynı zamanda bölgeler arasındaki kültür etkinlikleri de destekleyerek bağlayabileceğini gösteriyor.” diye konuştu.

Dağcılar, 10 bin kilometreyi aşacak

Polonya’dan yola çıkan dağcıların yolculukları; Slovakya, Macaristan, Romanya, Türkiye’nin ardından İran, Pakistan ve Hindistan güzergahını izleyerek Nepal’de sona erecek. 35 gün sürecek gezi boyunca dağcılar, 10 bin kilometre yol katedecek.

Yolculuk kapsamında güzergah üzerinde bulunan ülkelerin büyükelçiliklerinde, Polonya Himalayacılığı’nın altın çağını anlatan sergiler de düzenlenecek. Türkiye’deki sergi sadece Polonya Büyükelçiliği’nde değil, aynı zamanda Ekol çalışanları için de gerçekleştirilecek.

Vira Haber