Türk ekonomisine can veren limanlar

Ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrili ve Asya ve Avrupa kıtalarının bağlantı noktasında yer almakta.



Ekonomik canlanmanın merkezi ve ulaşımın damarlarından olan limanlar ise bu noktada ulusal ve uluslararası öneme sahip.

İşte Türkiye'nin en önemli limanları ve özellikleri:

Sinop Limanı: Tarih boyunca kötü hava koşulları durumunda yük gemilerinin fırtınadan kaçış noktası olan Sinop doğal limanı, yılda ortalama 500 gemiye ev sahipliği yapıyor.Fırtına nedeniyle doğal limana demirleyen gemiler, burada 168 saat izinli olarak bekleme yapabiliyor ve acil ihtiyaçları talep olması halinde karşılanıyor.Antik dönemden beri Karadeniz ticaretinde önemli bir rol oynuyor.

İskenderun Limanı: İskenderun Limanı, Akdeniz'in kuzeydoğusunda konuşlanmakta olup, Ortadoğu ülkelerine olan aktarma trafiğine olduğu kadar, Güney ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerine de hizmet vermektedir. Bu bakımdan, aktarma limanı olarak önemli bir role sahiptir. Liman, 1400 m. uzunluğunda bir mendireğe sahip olup, kuzey ve güney rüzgârlarından korunmaktadır. Liman girişinde derinlik 12 metredir. Demiryolu ve karayolu şebekesi ile bağlantılı genel amaçlı bir liman olup, dökme, Ro-Ro ve karışık eşyaya hizmet vermekte.

İzmir Limanı: 1954'te yapılan ve 1957'de Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na devredilen Alsancak Beton İskelesi'ne dayanır. Yapımına 1955'te başlanan İzmir Limanı, 1959'da hizmete girdi.1960'ta Denizcilik Bankası'na devredildi. Yolcu limanı ise 1969'da açıldı.Liman, Şubat 2017'de Türkiye Varlık Fonu'na devredildi. Ağustos 2017'de açıklanan istatistiklere göre konteyner elleçleme ve gemi hareketi bakımından Aliağa Limanı'nın gerisinde kaldı. Ağustos 2018'de son verilen ro-ro gemisi seferleri, Kasım 2020'de yeniden başladı.

İzmit Limanı: Ev sahipliği yaptığı limanlarda yılda ortalama 10 bin gemiyi ağırlayan İzmit, Antik çağlardan beri dünya ticaretine yön veren başlıca kentlerden biri olma konumunu günümüzde de koruyor. İrili ufaklı 35 liman tesisini barındıran İzmit, 72 milyon ton elleçlemeyle Marsilya'nın ardından Avrupa'nın en büyük yedinci kargo limanı konumunda.

Antalya Limanı: Kruvaziyer, konteyner, genel yük, dökme yük, proje kargo, shorebase ve askeri gemi hizmetleri verilen çok amaçlı bir liman olma özelliğine sahipPort Akdeniz- Antalya Limanı, Türkiye'nin gelişme potansiyeli en yüksek limanları arasında yer almaktadır. İzmir-Mersin arasında yaklaşık 700 deniz mili kıyı şeridi üzerinde en büyük organize liman olma özelliğini taşımaktadır. Port Akdeniz, yıllık ortalama 1.500 adet gemi kabul, 4 milyon ton genel&dökme yük ve 350 bin TEU konteyner elleçleme kapasitesine sahip.

Samsun Limanı: Samsunport, Karadeniz Bölgesi'nin en büyük limanı konumunda yer almaktadır. Tarihten bu yana bir liman kenti olan Samsun'da 1953'te liman inşaatı başlamış ve 1963 yılında inşaat devam ederken liman faaliyete açılmıştır.1990 yılında limana sanayi rıhtımı da eklenmiştir. Karadeniz'de demiryolu bağlantısı olan tek limandır. Geniş bir hinterlanda sahiptir. Anadolu'dan gelen ve Anadolu'ya gidecek yüklerin uğrak noktasıdır. Terminal sahası 445.000m² ve toplam rıhtım uzunluğu 1.756 m'dir.

Ambarlı Limanı: Türkiye'nin İstanbul şehrinde yer alan bir yük limanı. Ülkenin konteyner hacmi bakımından en büyük limanlarından biridir. İstanbul ve Marmara Bölgesi hinterlandına sahip olan liman aynı zamanda Karadeniz limanlarına giden yükler için aktarma limanı olarak kullanılabilmektedir. 1994'te hizmete giren liman, İstanbul'un ilk özel limanı olma özelliğini de taşımaktadır.

Haydarpaşa Limanı: Haydarpaşa Limanı 20.04.1899 tarihinde Anadolu Bağdat Demiryolları Kumpanyasına inşa ettirilmeye başlanmış ve 1924 senesine kadar bu kumpanya tarafından işletilmiştir. 24.05.1924 tarih ve 506 sayılı yasayla liman, hükümet tarafından satın alınmış ve 31.05.1927 tarihine kadar özel bir rejimle idare edilmiştir. 31.05.1927 tarih ve 1042 sayılı yasa gereğince Nafıa Vekaletine (Bayındırlık Bakanlığı) bağlı bulunan Demiryolları İdaresine devredilmiştir. Limanın mevcut tesisleri yeterli olmadığından, Bayındırlık Bakanlığınca 05.02.1953 tarihinde başlayan tevsiatın ilk kısmı 1954 senesinden itibaren peyderpey TCDD İşletmesine devredilmiştir. Liman gerçek anlamda 1967 yılında hizmete girmiştir.

Trabzon Limanı: Trabzon Limanı; kuzey 40 57′ 30″ enlemi, doğu'da 40 02′ 30″ boylamı ile kuzey 41 06′ 36″ enlemi, doğu 39 25′ 00″ boylamları arasında yer almaktadır. Bir başka ifade ile doğu'da Narlık Burnu ile batı'da Işıklı Burnu'ndan kuzey istikametine çizilen hatlar ve ona bitişik Türk Karasuları ile sınırlanan deniz ve kıyı alanı içinde bulunmakta. Cenevizliler, Venedikliler gelip geçmiş bu limandan; yünlü kumaşlar, keten ve ipekli mallar satmışlar. Osmanlı İmparatorluğu devrinde ise Trabzon, limanı sayesinde İran'a, Irak'a, Hindistan'a, Rusya'ya, ve Kafkasya'ya yapılan ticaretin odak noktasında bulunmuştur.

Kaynak: TimeTurk