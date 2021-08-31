Uluslararası Köpekbalığı Günü kutlandı

Katar Turizm, dünyada nesli tükenmekte olan balina köpekbalıklarının Katar'ın kuzeydoğu kıyılarındaki en büyük göçünü drone ile görüntüledi.

Katar Turizm, 30 Ağustos Uluslararası Köpekbalığı Günü kutlamaları çerçevesinde, dünyada nesli tükenmekte olan balina köpekbalıklarının Katar'ın kuzeydoğu kıyılarındaki en büyük göçlerinden birinin çarpıcı görüntülerini drone ile görüntüledi. Balina köpekbalıkları, her yıl bir yandan Arap Körfezi'ndeki soğuk suların tadını çıkarırken bir yandan da iyi bir yemek için Katar sularında toplanıyor.

Vira Haber