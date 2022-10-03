Ekol Denizcilik Eğitim Kursu Gelen Taleplere Karşılık Vermek İçin Açtığı Yeni Sınıflarıyla Bugün Eğitime Başladı

2022-23 eğitim öğretim dönemine Mart ayında burslu öğrencilerden oluşan sınıflarıyla başlayan Ekol Denizcilik, gelen taleplerin artması ve bir sonraki yılı beklemek istemeyen, denizciliğe gönül vermiş öğrencilerden oluşan güverte ve makina sınıfları ile bugün yeniden ders zilini çaldı.

Geçtiğimiz yıl yaptığı planlamalarla, artık gelen taleplere daha hızlı cevap vermek adına yıl içinde farklı dönemlerde eğitim programları oluşturan Ekol Denizcilik, Ekim ayında başlayan 7 yeni sınıfla, hali hazırda 11 sınıf olarak eğitimlerine devam ediyor.

Bugün, okulun konferans salonunda düzenlenen açılış töreninde, yönetim kadrosu ile birlikte, öğrencilerin tümü, eğitim kadrosu ve Maltepe İlçe Özel Kurslar Şube Müdürü Yakup AV yerini aldı.

Açılış programında, saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması, konuşmalar ve temsili ders anlatımının ardından okulun imkanlarını tanıtmak ve özellikle simülatör merkezini göstermek amacıyla bir okul turu yapıldı.

Programın hemen akabinde öğrenciler ilk derslerine başladılar.

Ekol Denizcilik, bundan sonraki ilk yeni dönemini 2023 yılında açacak.