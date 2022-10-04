Mavi Nefes Projesi Eğitim Otobüsü 2’nci Yılında Sarıyer’den Yola Çıkıyor

DenizTemiz Derneği/ TURMEPA ve Garanti BBVA’nın iş birliği ile başlatılan, deniz kirliliğini önlemek adına Marmara Denizi’nde atık yüzey temizliği ve bölge illerinde deniz temizliği konusunda farkındalık eğitimlerini kapsayan Mavi Nefes Projesi devam ediyor. Öğrencilerin deniz kirliliğini önlemek üzere proje geliştirecekleri çeşitli atölyelerin yer aldığı Mavi Nefes Eğitim Otobüsü’nün 2’inci yılında ilk durağı Sarıyer oldu. Marmara Denizi’ni koruyacak Mavi Nefes Projesi eğitim otobüsünün açılışı Sarıyer İskelesi’nde TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu ve Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in katılımıyla gerçekleştirildi.

Sarıyer Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleştirilen Mavi Nefes Eğitim Otobüsü 2. yıl açılış törenine DenizTemiz Derneği/ TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve Sarıyer İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özcanlar katıldı.

Açılış konuşmasını yapan TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu, “Biz TURMEPA olarak denizi temizlemenin en kolay yolunun onu kirletmemeyi öğrenmek olduğunu biliyoruz. Bu nedenle Türkiye’nin her yerine ulaşmaya, verdiğimiz eğitimlerle denizi sevdirmeye ve denizlerimizi koruma bilincini aşılamaya çalışıyoruz. Bugün siz çocukların muhteşem enerjsi ile ikinci defa Mavi Nefes Eğitim Otobüsümüz yola çıkıyor. İlk durağımız Sarıyer. Sonrasında Beşiktaş, Tekirdağ ve Çanakkale’de olacağız. Otobüste ve önünde kurulacak alanda etkinlikler yapılacak. Otobüs içerisinde Sıfır Atık Mavi bilincini kazandırmak amacıyla Üretim Becerileri Atölyesi ve Robotik Kodlama Atölyesi gerçekleştireceğiz. Mavi Nefes Projemiz kapsamında geçtiğimiz yıl çevrimiçi eğitimlerle 21 bini aşkın öğrenci ve 1200’den fazla öğretmene ulaştık. Bu yıl çevrimiçi eğitimlerimizde de otobüsümüzün rotasını takip edecek. İkinci yılımızda 15 bini aşkın öğrenci ve yaklaşık 1500 öğretmenimize ulaşmayı hedefliyoruz. Gelecek yıl ise Yalova ve Balıkesir’de 13 bin kişiye ulaşarak, projemiz kapsamında toplam 7 ilimizde 60 bin öğrenciye ve 4 bin öğretmene ulaşmış olacağız.” diye belirtti.

Sarıyer Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleşen açılışa ve eğitim otobüsüne ev sahipliği yapmaktan duydukları mutluluğu ifade eden Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, çocuklara seslendiği konuşmasında şunları dile getirdi: “Bütün dünya özellikle iklim değişikliğiyle mücadele etmeye çalışıyor. Geçtiğimiz yıl yaşanan müsilaj gibi çevre olayları, bir uyarı niteliğinde. Müsilaj deniz yüzeyini kapladığında denizdeki canlı yaşamı bitme noktasına geldi. İnsan var olduğu sürece doğanın bize sunduğu kaynaklara ihtiyacımız var. Müsilajın olmaması için denizin kirlenmemesi gerekiyor. Hepimize düşen görev şu, sadece kendimizi değil bizden sonra gelecek kuşakları da mutlaka düşünmek zorundayız. Hem geleceği düşünmeli hem de şu an var olan kaynaklarımızı koruyarak sürdürülebilirliğini sağlamaya önem vermeliyiz. Çevreci dernekler bu konuda çok ciddi çaba gösteriyor ancak herkese sorumluluk düşüyor. Herkes yaşantısında attığı adımlarda sorumluluk almak zorunda. Bu nedenle bu proje çok önemli. Projeye önderlik eden TURMEPA ve Garanti BBVA’ya duyarlılıkları için çok teşekkür ediyorum. Mavi Nefes gibi projelerin artarak devam etmesini diliyorum.” diye konuştu.

Mavi Nefes Projesi Eğitim Otobüsü 7 ilde öğrencilerle buluşacak

Sarıyer’de gerçekleştirilen açılışın ardından binlerce ziyaretçiyle buluşması hedeflenen Mavi Nefes Eğitim Otobüsü bir hafta süresince Sarıyer’de öğrencileri ağırlayacak. Belirlenen rota kapsamında Marmara Bölgesi’nde Sarıyer, Beşiktaş, Tekirdağ ve Çanakkale’de birer hafta kalacak olan otobüste, öğrencilerin Sıfır Atık felsefesiyle Üretim Becerileri Atölyesi ve Robotik Kodlama Atölyesinde deniz eğitimlerini farklı disiplinler ve teknolojiyle birleştirmesi amaçlanıyor. Otobüs içinde STEAM eğitimleri ERTEV desteğiyle gerçekleştiriliyor.

Mavi Nefes Projesi 3 yıl devam edecek

Projenin ilk ayağı olan denizlerdeki genel kirliliğin önüne geçmek ve ihtiyaç halinde müsilajla mücadele etmek için çalışmalar da devam ediyor. Projenin deniz temizliği ayağında İstanbul Boğazı’nı temizleyen 2 adet deniz süpürgesi proje kapsamında yaklaşık 80 tonluk atığı geri dönüşüme kazandırdı. Acil durumlarda müsilaj ve katı atık temizliği yapmak üzere başka bölgelere de genişletilen proje ile Antalya Adrasan’da Temmuz ayından bu yana teknelerden yaklaşık 2200 litre sıvı atık toplandı ve bu sayede 17.600 litre deniz suyunun temiz kalmasını sağlandı.

Mavi Nefes Projesi’nin farkındalık eğitimi ayağında ise çevrimiçi eğitimlerle Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ortaokullarda okuyan öğrencilere ve öğretmenlere denizlerin önemi, deniz ekosisteminin korunması ve sürdürülebilir su kaynakları için bireysel sorumlulukları aktarılıyor. Projenin ilk senesinde İstanbul, Bursa ve Kocaeli’de 112 kurumda 21.070 öğrenci ve 1218 öğretmene ulaşılırken Sarıyer, Beşiktaş Tekirdağ, Çanakkale, Yalova ve Balıkesir’de 3 yıl süresince devam edecek eğitimlerle 60 bin öğrenci ve 4 bin öğretmene ulaşılması hedefleniyor.

