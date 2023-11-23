Ekol Denizcilik Prof.Dr.İlber Ortaylı’yı Ağırladı

KOSDER Armatörleri ve İşletmecileri Derneği Başkanı Hakan Çendik, Türk Armatörler Birliği Başkanı Cihan Ergenç, İMEAK DTO Yönetim Kurulu Üyesi Barış Türkmen, YMN Tanker Genel Müdürü Yaman Şen ve AVS Yönetim Kurulu Başkanı Abdülvahit Şimşek’in katıldığı söyleşiye AVS ve EKOL çalışanlarının yanı sıra öğrenciler de büyük ilgi gösterdi.

EKOL Denizcilik Eğitim Merkezi Kurucu Müdürü Mutlu Arslan’ın açılış konuşmasıyla başlayan etkinlikte Türk denizciliğinin tarihsel süreçlerini anlatan Prof. Dr. İlber Ortaylı denizcilik eğitiminin okul seviyesine indirilmesi ve kesinlikle teşvik edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Söyleşi sonunda AVS Yönetim Kurulu Başkanı Abdülvahit Şimşek Prof. Dr. İlber Ortaylı’ya günün anısına hediyeler takdim etti.

Abdülvahit Şimşek ülkemizin yetiştirdiği en önemli tarihçilerden biri olan İlber Ortaylı’yı ağırlamanın kendileri için büyük bir onur olduğunu belirterek“ İlber hocamızı burada ağırlamak, onun engin bilgi birikiminden yararlanmak bizim için çok önemliydi. Kendisine birkez daha teşekkür ediyorum. Ayrıca bu keyifli söyleşi sırasında kendisinden bazı görevler de aldık. İlber hocamız denizcilik eğitimi açısından çok geride olduğumuzu yineledi. Maalesef çok doğru ancak biz EKOL Denizcilik olarak eğitime elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz.

Umarım bizleri bir dahaki ziyaretinde okulumuz 2 yıllık bir Yüksek Okul olmuş olur ve kendisini açılışımıza davet ederiz. Bunu da bir hedef olarak önümüze koyuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Toplu fotoğraf çekiminin ardından deniz manzarası eşliğinde bir kokteyl düzenlendi. Misafirler Prof. Dr. İlber Ortaylı ile sohbet etme şansı yakalarken, ünlü tarihçi “Bir Ömür Nasıl Yaşanır” adlı kitabını imzaladı.

Vira Haber