Hakkı Şen’i Ölümünün 2’nci Yılında Sevgi ve Özlemle Anıyoruz

23 Kasım 2021 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu ani olarak kaybettiğimiz Deniz Kültürü Derneği’nin kurucu başkanı Hakkı Şen’in ikinci ölüm yıl dönümünde kendisini bir kez daha sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz.

Yıllarca ulusal gazetelerde usta kalemlerle birlikte gazetecilik yapan, denizcilik sektöründe uzun yıllar güzel işlere imza atan, deniz kültürünün gelişmesi için Uluslararası Deniz Kültürü Festivalleri düzenlenmesi yolunda öncülük eden, İklim Değişikliği Kurultayları ve Zirveleri düzenlenmesi için çabalayan ve başaran Hakkı Şen’in çok erken aramızdan ayrılmasının derin üzüntüsü içindeyiz.

Peki, Hakkı Şen sadece usta bir gazeteci ve haberci, bir STK kurucusu, iyi satranç oynayan bir adam, önemli organizasyonların insanı mıydı? Hayır… Öncelikle kocaman, birçok sevgiyi barındıracak kadar güçlü, naif bir kalbi vardı. Birçok insana dokunan, dokunduğu kişilerde derin izler bırakan koca yürekli bir adamdı. Çocuklar, gençler, esnaf, telefonun diğer ucundaki tanımadığı sesin bile gününü değerli kılmayı becerebilen koca yürekli adam…

Hakkı şen, entelektüel çok okuyan, gezen, geçtiği yerleri çok iyi resmeden, sonra o resimleri insanları hayran bırakacak şekilde çok güzel hikayelerle besleyen adam. Ama en çok da İstanbul’u yürüyerek gezmiş, karış karış ezber yapmıştı. Bütün sokakların, caddelerin insanların, deniz kıyılarının ve en çok sevdiği fenerlerin hikayelerini öyle güzel anlatırdı ki, mest olurdu dinleyen. Beşiktaş Çarşı en sevdiği yerlerden biriydi… Beşiktaş’ı da, Çarşı’yı da çok severdi…

Her anlamda duayendi. Gülüşünü, kahkahanı, hatta inanmayacaksın ama sigaranın dumanını bile çok özledik. Dost denince, Hakkı Şen için akan sular dururdu, kırmızı çizgisiydi dostları… Dostların, sevenlerin ve tüm ekip arkadaşların olarak her zaman kalbimizdesin.

Vefatının 2’nci yılında Onu çok özlediğimizi belirterek, Hakkı Şen’in açtığı yolda ilerlemeye devam edeceğiz. Ruhun şad, mekanın cennet olsun…

www.virahaber.com