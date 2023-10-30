EKOL Denizcilik'te Cumhuriyetin 100. Yılı Coşkusu

Törene, İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu ile başlandı. EKOL Denizcilik Kurucu Müdürü Mutlu Arslan'ın açılış konuşmasında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, vatanın bölünmez bütünlüğü ve milletin huzuru için toprağa düşerek şehitlik mertebesine ulaşan tüm şehitler ve gaziler saygı ve minnetle anıldı. Arslan, "Gazi Mustafa Kemal, 'Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak olan sizlersiniz' diyerek bu görevi gençliğe emanet etmiştir. Bu emaneti korumak ve yerine getirmek için tarihimizi, kültürümüzü, inancımızı iyi bilmek durumundayız. Hem milli hem de evrensel kültürü öğrenmeli ve bu değerlerle donanmalıyız.

Size güveniyoruz, inanıyoruz ve ümidimiz, bu ülkeyi daha ileriye taşıyacak gençlik yetiştirmekte," dedi.

EKOL Denizcilik Eğitim Kurumu İnsan Kaynakları Müdürü Murat Bingül, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 29 Ekim 1923 tarihinde ilan ettiği Cumhuriyet'in, Türk milletine bırakılmış en büyük miras ve vazgeçilmez bir değer olduğunu vurguladı. Bingül, öğrencilere hitaben, "Cumhuriyet, bizi ulusal bir devletin onurlu, özgürce düşünebilen, eşit haklara sahip bireyler haline getirdi. Sevgili öğrenciler, sizler Atatürk'ün ilke ve inkılaplarını anlamalı, Cumhuriyet'in ne kadar değerli olduğunu görmelisiniz. Ne olursa olsun onu korumalı, daima daha ileriye taşımalısınız. Biz öğretmenler olarak sizlere güveniyoruz. Bu ülkenin geleceği sizin ellerinizde olacaktır," şeklinde konuştu.

Cumhuriyetimizin kuruluş sürecini anlatan bir film gösteriminin ardından, Yönetim Kurulu Başkanı Abdülvahit Şimşek adına AVS Küresel Gemi Tedariği’nden Serpil Akşehir, 100. Yıl Atatürk Portresi’ni EKOL Denizcilik Eğitim Kurumu Kurucu Başkanı Mutlu Arslan'a takdim etti.

Ardından, özel olarak hazırlanan 100. Yıl Pastası, kursiyerler tarafından coşkuyla kesilerek bu özel anı ölümsüzleştiren bir hatıra fotoğrafı çekildi.

EKOL Denizcilik, Cumhuriyet'in 100. yılına yönelik coşkusunu ve saygısını yansıtan bu özel etkinlikle, gençlerine Cumhuriyetin değerlerini anlama ve geleceği bu değerlerle şekillendirme fırsatı sundu. Bu anlamlı kutlama, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını en içten duygularla kutlama amacı taşıdı.

Vira Haber