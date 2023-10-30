Turmepa “Cumhuriyetimizin 100. Yılında” 100 Gönüllüyle El Ele Verdi

TURMEPA öncülüğünde 29 Ekim Pazar günü Caddebostan’da gerçekleştirilen kıyı temizleme etkinliğinde 50 kilogram atık toplanarak daha mavi ve yeşil bir geleceğe yelken açıldı.

DenizTemiz Derneği/ TURMEPA Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 gönüllü ile birlikte oksijen kaynağı denizlerimizi korumak için seferber oldu. Şanlı tarihimizin bu kutlu gününde mavi yarınlarımız için fark yaratmak hedefiyle 29 Ekim Pazar günü Caddebostan Sahili’nde bir araya gelen gönüllüler, denizlerimizi koruyarak, gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakabilmek amacıyla el ele verdi. Cumhuriyetin 100. yılında bir araya gelen 100 gönüllü 50 kg atık topladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle gerçekleştirilen etkinlik sonrası toplanan atıklar yetkili ekiplere teslim edildi.

Tertemiz denizler, mavi yarınlar için

Bize bırakılan bu kıymetli emaneti gelecek nesillere taşımanın bir borç olduğunu vurgulayan TURMEPA Genel Müdürü Semiha Öztürk şunları söyledi: “Biz TURMEPA olarak 30 yıldır denizlerimizi temiz tutmak ve geleceğe bırakabilmek adına var gücümüzle çalışıyoruz. Sonraki asır ve gelecek kuşaklara nasıl bir dünya bırakacağımızı ise bugünkü davranışlarımız belirleyecek. Bu nedenle insanlık olarak dünyada yarattığımız tahribatı durdurmak ve kirletmemeyi öğrenmek, doğaya verebileceğimiz en büyük destek. Bugün burada olan ve Cumhuriyetimize, denizlerimize sahip çıkan gönüllülerimize çok teşekkür ediyoruz. Hep birlikte daha mavi ve yeşil bir Türkiye’ye ulaşacağımıza inanıyoruz. Temiz tuttuğumuz her kıyı Cumhuriyetimizin 100. yılına armağan, mavi yarınlarımız için umut olsun! Cumhuriyetimizin 100. Yılı Kutlu Olsun!”

Vira Haber