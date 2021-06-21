Ekol ile E-İhracat Çok Daha Hızlı Ve Kolay

Ağırlığı 300 kilogramdan az ve 15 bin Euro limitine kadar Elektronik Ticaret Gümrük Beyanı (ETGB) ile sevk edilen gönderilerin taşınacağı bu hizmeti ile Ekol, dış ticarette havayolu taşımacılığına alternatif getiriyor.

Havayolu taşımacılığına göre daha az maliyetli, klasik karayolu taşımacılığından ise çok daha hızlı bu hizmet ile Ekol, müşterilerinin ürünlerini Avrupa’nın her noktasındaki son kullanıcılara çok daha az prosedür ile teslim ediyor.

KOBİ’lerin yurt dışında büyümeleri için fırsat

Ekol Türkiye Ülke Müdürü Arzu Akyol Ekiz “Ürünlerini e-ticaret platformlarından satışa sunan yerli üreticilere yeni hizmetimiz sayesinde gümrük müşavirine ihtiyaç duymadan, daha az bürokrasiyle en hızlı şekilde yurt dışındaki nihai müşterilerine ulaştırmalarını sağlıyoruz. Bu özelliğiyle e-ihracat hizmetimizin KOBİ’lerimiz için büyük avantaj yaratarak onların büyümelerine katkı sağlamasını bekliyoruz.” dedi.

Ekol’ün e-ihracat hizmeti; tekstil, aksesuar ve yedek parça gibi sektörlere ticarette kolaylık imkanı sağlıyor.

E-ihracatın sağladığı avantajlar:

· Gümrük Müşavirliği (Gümrük Beyannamesi) hizmet bedeli yok.

· Çıkış ambar ücreti yok. (Sadece KKTC gönderileri, farklı ambardan çıktıkları için ambar ücreti oluşuyor)

· Noter tasdikli vekaletname gerekmediğinden noter masrafı oluşmuyor.

· İhracatçılar Birliği kaydı aranmıyor.

· Basılı beyanname arşivlenmesi gerekmiyor.

· İhracat hızlı bir şekilde alıcısına ulaşıyor.

· Gönderiler için KDV iadesi talebinde bulunma imkanı sunuyor. Mikro ihracat işlemlerinde, ihracat bedellerinin Türkiye’ye getirilmesi genel rejime tabii değil.

Vira Haber