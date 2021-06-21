Gülşah Çeliker'den bir Piri Reis Romanı: "Haritacı ve Kaşif"

Gülşah Çeliker imzalı Haritacı ve Kaşif A7 yayınlarından çıktı. Piri Reis'in hayatını temel alan tarihi romanın tanıtım metni şu şekilde:

Dünyanın pek çok ülkesinde yayımlanan kitaplarda ‘‘keşifler çağı’’anlatılırken Türklerin adı hiç geçmez. Marco Polo, Megallan, Kristof Kolomb, Amerigo Vespuci … Peki ya Piri Reis?

Piri Reis’in bu alandaki çabalarından, Kristof Kolomb ile karşılaşmasından, daha da önemlisi 1503’te Valencia (İspanya) açıklarında yapılan bir savaşta Kolomb’un hâlâ kayıp olan orjinal Amerika haritasını ele geçirerek Amerika kıtasının ilk kez görüldüğü, keşifler çağının ilk dünya haritalarından birini (1513) yaptığından haberdar değilmiş gibi bir tutum sergilemeleri dikkat çekici ve düşündürücüdür?

Haritacı ve Kâşif adlı bu tarihi roman sizi, Piri Reis’in maceralı yaşamı üzerinden bir edebiyat serüvenine davet ediyor.

Yaşamı keşifler, haritalar, savaşlar, ve aşklar arasında geçen genç Piri Reis’in Akdeniz’deki gizemli maceralarına ve onun ufkun ötesini görmeye çalışarak, ülkesinin keşifler çağına katılması için yaptığı 1513 ve 1528 dünya haritalarının yanı sıra Kitab-ı Bahriye ile dünya bilim tarihine katkısının destansı hikâyesini okurken kendinizi bilim, tarih ve edebiyat şöleninde hissedeceksiniz…

Haritacı ve Kâşif, geçmişi iyi değerlendirmek ve o değerlere geleceği aydınlatmak isteyen okurlara engin bir okuma deneyimi vadediyor.

Vira Haber