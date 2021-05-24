Ekol Sürdürülebilirlik Liderliğini En Üst Seviyeye Taşıdı

FIATA (Uluslararası Taşıma İşleri Organizatörleri Dernekleri Federasyonu) 2014 Dünya Kongresi’nde dünyada “Sürdürülebilir Lojistik Tescili”ni alan ilk şirket olan Ekol, 2021’in ilk çeyreğinde gerçekleşen denetimle sürdürülebilir hizmet anlayışı ile yürüttüğü faaliyetlerinin başarısını tekrar tescil ettirdi. Böylece Ekol 8 yıldır üst üste artırdığı, en üst kategori olan ALTIN seviyesindeki puanını bu sene daha da yükseltmiş oldu.

Öncü ve girişimci yapısını her platformda kanıtlayan Ekol’ün bu teşvikle sürdürülebilir büyümesine ivme katarak performans seviyesini daha da üste taşıyacağını söyleyen Ekol Türkiye Ülke Müdürü Arzu Akyol Ekiz, ‘’Büyük resme baktığımızda son 10 yılda toplam 438 bin m3 yakıt azaltımı sağladık ve 658 bin ton CO2’nin atmosfere salımına engel olduk. Bir başka deyişle 74.753 hektar yani İstanbul Belgrad Ormanı’nın 14 katı büyüklüğüne eşdeğer ormanı kurtaracak ve Ay ile Dünya arasında 1700 kez gidiş- dönüşte kullanılabilecek fosil yakıt tüketimini önlemiş olduk. Ekol olarak her ay yaklaşık 700 futbol sahası büyüklüğünde ormanı gezegenimize hediye ederken, Dünya’nın etrafında 350 tur atılmasına da eşdeğer yakıt tasarrufu sağlıyoruz” diye konuştu.

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) ve uluslararası bağımsız belgelendirme ve denetleme kuruluşu Bureau Veritas iş birliği ile dünyada öncü olacak şekilde ilk kez Türkiye’de geliştirilen Sürdürülebilir Lojistik Tescili kapsamında; yönetişim, risk ve fırsat yönetimi, çevre, enerji, iş sağlığı güvenliği, çalışan hakları, yol güvenliği yönetimi, varlık yönetimi, müşteri geri bildirimi yönetimi ve uyum yönetimi kriterleri değerlendiriliyor. Sürdürülebilir Lojistik Tescil süreci; tüm paydaşlar ile ilişkileri düzenlemeyi, kurumsal düzeyde sürdürülebilir kalkınmaya hizmet katkısını tanımlamayı ve bu hizmetin ölçüldüğü metriklerdeki ilerlemeyi ortaya koyuyor.

Vira Haber