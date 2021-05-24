Kanada’nın Dev Enerji Projesinin Römorkörlerini Sanmar Üretecek

Dünyanın LNG’li ilk römorkörü ve ilk otonom gemisi gibi önemli projelere imza atan Sanmar Denizcilik, yeni bir başarı daha elde etti. Şirket, Avrupalı ve Uzakdoğulu rakiplerini geride bırakarak, Kanada tarihinin en büyük enerji projelerinden olan LNG Canada’nın römorkör ihalesini kazandı. İhale kapsamında Sanmar, HaiSea Marine için 2023 yılı sonuna kadar ikisi LNG’li, üçü bataryalı olan beş römorkör inşa edecek. HaiSea Marine, çoğunluk hissesi Seaspan ULC firmasına ait olmak üzere, Haisla Nation’ın da ortak olduğu bir denizcilik şirketi. HaiSea Marine, LNG Canada projesinin Kitimat’taki tesislerinde ihtiyaç duyulan kıyı ve eskort römorkörlerinin işletmesini yapacak. LNG Canada, Kanada’nın British Columbia eyaletindeki Kitimat limanında 40 milyar dolar yatırımla inşa edilecek dev bir enerji projesi. Montmey Formation tarafından Dawson Crewk yakınlarındaki gaz sahasından çıkartılan doğalgaz, LNG sıvılaştırılması, depolanması ve yüklenmelerinin gerçekleştirileceği bu dev tesisten ihraç edilecek. Teslim edildiğinde, LNG Canada’nın, Kitimat’ın geleneksel bölgesinde bulunan Haisla Nation’daki yeni ihracat tesislerinde çalışacak olan filo, dünyadaki en çevre dostu filolardan biri olarak LNG taşıyan gemilere elleçleme ve eskort servisleri verecek. Yeni römorkörlerin GHG emisyonları, dizel motorlu alternatiflerine kıyasla sırasıyla yüzde 54 ve yüzde 24 daha düşük.

TEK SEFERDE ALDIĞI EN BÜYÜK İHALE

DÜNYA’ya konuşan Sanmar Denizcilik Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Gürün, HaiSea Marine ile yapılan anlaşmanın Sanmar’ın tek seferde aldığı en büyük ihale olduğunu söyledi. Gürün, “HaiSea Marine’in Britanya Kolumbiyası Kitimat’taki multi-milyar dolarlık yeni LNG Kanada projesinde servis vermek üzere üretilecek iki teknoloji harikası 100 ton çeki gücüne sahip Dual Fuel LNG escort ve 70 ton çeki gücüne sahip üç elektrik batarya tahrikli römorkörün inşası için Sanmar’ı tercih etmesi bizleri çok memnun etti. Bu beş römorkör, şüphesiz, tek seferde üretilmiş, teknolojik açıdan dünyadaki en gelişmiş römorkörler olacak” dedi. Son teknolojiye ve tasarıma sahip olacak bu römorkörlerin, sadece Sanmar için değil, Türk gemi inşa sektörü açısından da büyük bir referans olacağını vurgulayan Ali Gürün, “Kanada gibi çevreci bir ülkenin, en üstün teknolojiye sahip römorkör filosu için bir Türk tersanesini tercih etmesi, Türkiye’nin bu alanda geldiği noktayı dünyaya göstermiş oldu” diye konuştu.

ALTINCI RÖMORKÖR OPSİYONU BULUNUYOR

Dual Fuel LNG römorkörler, Sanmar Altınova Tersanesi’nde, elektrik batarya tahrikli römorkörler ise Sanmar Tuzla Tersanesi’nde üretilecek. Gürün, 5 römorkörlük anlaşmanın bedelinin dokuz haneli sayılardan oluştuğunu ifade etti. HaiSea Marine, Sanmar’la yaptığı anlaşma kapsamında altıncı römorkörün inşası için de opsiyon anlaşması imzaladı.

FRANK BUTZELAAR: SANMAR’IN RÖMORKÖRLERİ GELECEĞİ TEMSİL EDİYOR

Kanadalı HaiSea Marine, yeni römorkör anlaşmasını dünya basınına “HaiSea Marine, yeni LNG Canada römorkör filosu ile yeşilleniyor. Çevreci bu 5 römorkör, dünyanın teknolojik en gelişmiş filosunu oluşturacak” sözleriyle duyurdu. Seaspan Marine Transportation CEO’su Frank Butzelaar, yapılan anlaşmaya yönelik olarak, “Sanmar tarafından inşa edilecek, Robert Allan tasarımlı bu çevre dostu römorkörler, geleceği temsil ediyor. Ayrıca hem teknoloji hem de Haisla halkına yaratabileceği fırsatlar adına devrimsel nitelik taşıyor” ifadelerini kullandı. Haisla Ulus Konseyi Başkanı Crystal Smith ise, “İşbirliğimiz sonucu gelinen noktadan Haisla Nation konseyi olarak çok mutluyuz. HaiSea Marine ortaklığı, Haisla üyeleri için daha nice fırsatlar yaratacak. Bu noktaya Sanmar Denizcilik ile işbirliğinde gelmiş olmak, bu birlikteliğin faydalarını kesinlikle vurguluyor” dedi.

ROBERT ALLAN’IN EN BÜYÜK PARTNERİ

Sanmar Denizcilik, 40 yılı aşkın tecrübesiyle, Altınova ve Tuzla tersanelerinde yüksek teknolojiye dayalı, çevre dostu römorkörler üretiyor. Şirket, römorkör tasarımında dünya devlerinden olan Robert Allan’ın (RAL) dünya çapındaki en büyük partnerleri arasında. Sanmar, RAL tasarımlı römorkör imalatında dünyada 250’ye yaklaşan adetle birinci sırada yer alıyor. Sanmar, gemi inşa faaliyetlerinin yanı sıra aynı zamanda römorkör işletmeciliği ve kılavuzluk hizmetleri de sunuyor. Şirket, İzmit Körfezi, Nemrut Limanı ve Antalya’da iki limanda römorkörcülük hizmeti verirken, Samsun’daki iki limanda ise kılavuzluk hizmeti sunuyor.