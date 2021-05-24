Global Ports Holding’in Stratejik Yatırımcısı 50 Milyar Dolarlık Varlığı Yöneten “Sixth Street”

GYH ve GPH Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, “Yeni kredi anlaşmamız yalnızca gelecek 5 yıl için mevcut finansman ihtiyaçlarımızı güvence altına almakla kalmadı. Bu anlaşma aynı zamanda bize önemli büyüme fırsatlarından yararlanma konusunda finansal esneklik kazandırdı” diye konuştu.

GPH CEO’su Emre Sayın ise, kredi anlaşmasının şirketin finansal yapısını iyileştirme noktasında önemli bir adım olduğunu belirterek, “2020 belirsizliklerle dolu bir yıldı. 2021 ise umut dolu bir şekilde devam ediyor” dedi.

Global Yatırım Holding (GYH) iştiraki ve 4 kıtada, 13 ülkede toplam 19 kruvaziyer limanı içeren bir portföyü bünyesinde barındıran dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi Global Ports Holding (GPH), yeni stratejik yatırımcısının varlık yönetiminde 50 milyar doları aşan portföy büyüklüğüne sahip uluslararası yatırım kuruluşu “Sixth Street” olduğunu açıkladı. Büyümelerinin her aşamasında şirketlere çözümler sağlayan Sixth Street, 9 farklı yatırım platformu üzerinden faaliyet gösteriyor.

Birtakım ön şartlara bağlı, iki parçalı ve 5 yıllık olarak imzalanan kredi anlaşması yoluyla toplam tutarı 261 milyon dolarlık kaynak kullanılacak. Kredinin 186,3 milyon dolarlık ilk kısmı, GPH’nin bağlı ortaklığı Global Liman İşletmeleri’nin Kasım 2021 vadeli Eurobond’unun vadesinden önce ve makul piyasa şartlarında itfası için (masraflar dahil) kullanılacak. 75 milyon dolarlık ikinci kısmın ise Grubun kruvaziyer odağı doğrultusunda liman ağını genişletme stratejisi ile ilişkili olarak yeni yatırımlarda kullanılması planlanıyor.

‘FIRSATLAR İÇİN FİNANSAL ESNEKLİK KAZANDIRDI’

Sixth Street ile yapılan anlaşmadan mutluluk duyduklarını anlatan GYH ve GPH Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, “Yeni kredi anlaşmamız yalnızca gelecek 5 yıl için mevcut finansman ihtiyaçlarımızı güvence altına almakla kalmadı. Bu anlaşma aynı zamanda bize önemli büyüme fırsatlarından yararlanma konusunda finansal esneklik kazandırdı. Bu kredi ile birlikte işimizi büyütmeyi dört gözle bekliyoruz” dedi.

2021 UMUT DOLU BİR ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR

Anlaşma ile ilgili konuşan GPH CEO’su Emre Sayın kredi anlaşmasının şirketin finansal yapısını iyileştirme noktasında önemli bir adım olduğunu belirterek, “Kruvaziyer limanlarımıza yolcular gelmeye başladı. Büyük çoğunluğu da önümüzdeki birkaç hafta içinde yolcularını karşılayacak. 2020 belirsizliklerle dolu bir yıldı. 2021 ise umut dolu bir şekilde devam ediyor” dedi.

Vira Haber