Japonya, Arktik İçin Yeni Buzkıran İnşa Ettirecek

Japonya Deniz-Yer Bilimi ve Teknolojisi Ajansı (JAMSTEC), Kuzey Kutbu’nu keşfetmek için Japonya’nın buz kırma yeteneklerine sahip ilk araştırma gemisini inşa etmeyi planlıyor.

Japonya, Kuzey Kutbu araştırmaları için LNG yakıtlı buz kıran gemisi inşa etmek için ihaleye çıkıyor. Teklifler, temmuz ayına kadar sunulması belirtilirken ihaleyi kazanan firma Ağustos ayında açıklanacak. Geminin 2026 yılında araştırmalara başlaması hedefleniyor.

Japonya Deniz-Yer Bilimi ve Teknolojisi Ajansı araştırma gemisinin 128 metre uzunluğunda ve brüt 13.000 tonaja sahip olmasını istiyor. Ayrıca geminin hem LNG hem de fuel oil ile çalışabilen çift yakıtlı bir motora sahip olması planlanıyor.

Gemi 1,2 metre kalınlığındaki buzda 3,0 knot hızla gidebilecek.İnşaat yaklaşık 310 milyon dolara mal olacak.

Japonya son teknoloji le yeni inşa edilecek buzkıran araştırma gemisi ile Kuzey Kutbu’nun iklimini, çevresini ve doğal kaynaklarını inceleyecek.

Japonya Deniz-Yer Bilimi ve Teknolojisi Ajansı (JAMSTEC), halen bir araştırma gemisi ile k yaz aylarında Arktik’te araştırma yapıyor.

JAMSTEC yeni inşa edilecek araştırma gemisi ile ilgili olarak “Yeni Arktik araştırma gemisi, Kuzey Kutbu bölgesinin Japon iklim değişikliğiyle sonuçlanan mevcut durumunu anlamak için meteorolojik gözlemleri yürütmek için değerli bir uluslararası araştırma platformu olarak muazzam bir rol oynayacak” açıklamasını yaptı.