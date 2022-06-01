EKOL'ün E-Ticaretteki Yeni Markası EKOL360 Hizmete Girdi

Ekol e-ticaret faaliyetlerini bundan böyle yeni markası Ekol360 çatısı altında sürdürecek. Ekol, yeni markası ile sunacağı uçtan uca katma değerli hizmetlerle müşterilerinin kendi üretimlerine odaklanmalarını sağlayacak. Ekol, çok uluslu yapısının sağladığı avantajla da müşterilerinin dünyaya kolay açılmasının önündeki engelleri kaldıracak.

Hızla büyüyen e-ticaretin yerel ve küresel tüm markalara büyük fırsatlar yarattığını ve özellikle salgın sürecinde yeni trendler geliştiren kurumların rekabette birkaç adım öne çıktığına dikkat çeken Ekol Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Musul, “Bir lojistik servis sağlayıcısı olarak içinde yenilikçiliği, girişimciliği ve teknolojiyi barındıran değerlerimizle, müşterilerimize kapsamlı e-ticaret deneyimini bundan böyle Ekol 360 ile sunacağız. Teknolojik, hızlı, proaktif ve inovatif E2E çözümlerimizi güçlü altyapımızla sunmak için kurduğumuz Ekol360 markasıyla sadece Ekol’e değil tüm e-ticaret ekosistemine katma değer sağlama fırsatı elde edeceğiz. “diye konuştu.

Musul, “Ekol360 markamız ile birlikte e-ticaret bakış açısını şirketimiz içerisinde hızla yayacak, Ekol’ün değerini artıracak, mevcut ve potansiyel partnerlerimiz ile Türk KOBİ’leri için ihtiyaç duyulan uçtan uca yazılım destekli e-ticaret çözümlerini, iç kaynaklar ve stratejik iş birlikleri ile sağlayacağız.” dedi.

E-TİCARETİN MÜHENDİSİ EKOL360

Sektörünün öncüsü Ekol, müşterilerinin ihtiyaçlarına özel geliştirdiği Ekol360 çatı markası altındaki ürünlerle; esnek, teknolojik, hızlı, proaktif ve inovatif E2E (uçtan uca) çözümleri sağlayacak.

Ekol360 markasıyla hizmete alınan ve yenilikçi bir bakış açısıyla yakın bir zamanda devreye alınacak ürünler hakkında ayrıntılı bilgiye ekol360.com linki üzerinden ulaşılabiliyor.

EKOL360’DA İLK ETAPTA HİZMETE ALINAN ÜRÜNLER: Ekol360 WebSuite

Ekol360 Web Suite; ürünlerin listelenip son tüketiciye online olarak ulaştırabileceği ve tüm sürecin uçtan uca kolaylıkla yönetilebileceği bir altyapı. Ürünlerin pazaryeri ve D2C (Doğrudan tüketiciye) web platformlarında kategorilerine uygun şekilde sergilenmesini sağlıyor.

Akıllı arama algoritması ile gelişmiş site içi aramayı mümkün kılan ve dolayısıyla satışa dönüşme oranlarını yükselten Web Suite ile tüm süreç esnek ve kolayca sürdürülebiliyor.

Ürün ile tüm satış kanallarında uygulanabilecek kampanya kurguları kolayca yönetilirken, Ekol360 platformu üzerinden tüm aktiviteler raporlanabiliyor.

Ekol360 Integration

Satıcıların kendi web sayfalarınızda, yurt içi ve yurt dışındaki pazaryerlerinde yapacağı satışlar ve bu kanallardan gelecek iadeler için ortak stok kullanımına olanak sağlayan altyapıyı sunuyor.

Integration, diğer Ekol360 ürünleri WMS, Fulfillment, Cross Border ve Return ile entegre. Ürün sayesinde herhangi bir kanaldan yapılan satış veya iade nedeniyle değişen stok miktarı tüm kanallarda aynı anda güncellenebiliyor. Satıcıların ERP, muhasebe sistemi ve kargo entegrasyonları ile uyumlu çalışan Ekol360 Integration; birden fazla depodan, mağazadan siparişin yönlendirileceği nokta veya noktaları belirleyen Sipariş Yönetim Sistemi (OMS) altyapısına sahip.

Ekol360 Fulfillment

Ekol360 müşterilerini satıcı olarak pazarda çok daha rekabetçi bir konuma taşımak amacıyla, e-ticaret kanallarında satışa sunulan ürünler için ortak stok kullanımına olanak sağlayan depolama, elleçleme, stok seviyesi yönetimi, paketleme ve hızlı gönderim hizmetleri, kalite ve çevreci bakış açısıyla yerine getiriliyor.

Bununla birlikte özellikle kampanya dönemlerindeki yoğun trafik yönetimi, ölçeklenebilir IT altyapısı üzerinde çalışan parametrik planlama algoritmaları ve esnek iş gücü yönetimiyle yürütüyor. Böylece sürdürülebilirliği odağına alan, şeffaf, izlenebilir bir lojistik hizmeti veriliyor.

Ekol360 Cross Border

Yerel satıcıların ürünlerini yurt dışı pazarlardaki son tüketicilere ulaştırabilmesi için gerekli tüm danışmanlık, sistemsel altyapı ve lojistik hizmetlerini uçtan uca hızlı, izlenebilir ve optimum maliyetle sağlıyor.

Ekol360 Cross Border ile yurt dışı pazaryerleri ile iletişim kanallarının açılması, yurt dışı D2C oluşum altyapı ve iletişim desteğinin sağlanması, satış sonrası ürünlerle ilgili fulfillment merkezlerinden son tüketicilere ulaştırılması, iade süreçleri, yurt dışı mali ve gümrük işlemleri alanlarında 360 derece çözümler sunuluyor.

Ekol360 Delivery Platfom

Kargo ürünü olan Ekol360 Delivery Platform ile Ekol’ün algoritmaya bağlı çalışan altyapısı üzerinden platforma dahil olan kargo firmalarıyla yurt içi ve yurt dışı müşterilere optimum hizmet, avantajlı fiyatlarla sunuluyor. Bu platform ile hizmet çeşitliliği bakış açısıyla her bir kargo firmasının birbirinden farklılaşmak için sunduğu hizmetlerin tek çatı altında toplanması, satıcılar için tüm teklif, pazarlık, fatura süreçlerinin tek elden yönetilmesi, kargo yönlendirmesi yapan karar algoritmalarıyla son tüketicilere paketlerinin optimum sürede ulaştırılması sağlanıyor.

Ekol360 Warehouse

Ekol360 Warehouse, e-ticaret depo hizmetlerinin yazılım ve teknoloji alanındaki global trendlerini takip ederek, yenilikçi depo çözümleri sunulmasına öncülük edecek. Bu ürün ile teknolojik gelişmeleri ve sektörel benchmarkları şirket odağına yerleştirerek, çeşitli seviyelerde otomasyon, ekipman ve yazılım çözümleriyle, stoklama, toplama ve paketleme stratejileri sürdürülebilir kılınacak.

Ekol360 Visibility

Ekol360 ürün ailesinden alınan tüm hizmetlerin tek dashboard üzerinden raporlanabilmesi ve Web, Mobile App, Mobile Web erişimleri Ekol360 Visibility ile sağlanıyor olacak.

Ekol360 Visibility ile analiz raporları sunularak, geçmiş verileri göz önünde bulundurarak tahminler yapılabiliyor. Ayrıca tüm müşterilerin analitik ve anlık veriye, görselliği artırılmış bir biçimde dashboard üzerinden erişimi sağlanıyor olacak.

YAKIN ZAMANDA ÇIKACAK ÜRÜNLER:

Ekol360 Return

Bu çözüm ailesi, yurt dışı e-ticaret operasyonlarında bölgesel bazda yüzde35 ile yüzde50 arasında değişim gösteren yüksek e-ticaret iade oranlarının tetiklediği iade lojistik maliyetlerini minimize etmeyi sağlıyor.

Ekol360 Return ile iadesi alınan ürünlerin tekrar satışa açılabileceği fulfillment çözümleri, iade ürünlerinin imha süreci yönetimini ve iade ürünlerin Türkiye’ye geri getirilmesi süreçleri yürütülecek.

Ekol360 Ship2MP

Amazon, Zalando ve Otto gibi yurt dışı pazaryerlerine teslimat süreçlerinin yönetildiği Ekol360 Ship2MP ile randevu süreç yönetimi, pazaryeri beklentileriyle uyumlu teslimat şablonlarıyla palet veya koli bazlı teslimat süreçlerinin yönetimi sağlanıyor. Ayrıca bu hizmetle randevu paralelinde elleçleme ve beklemeyi optimumda tutan planlama altyapısı da sunuluyor.