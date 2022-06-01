Teos Marina Ekibi Sığacık Koylarını Temizliyor

Marina’ya 1 deniz mili mesafedeki Çamcaz Koyu’nda başlanan ve ardından Akvaryum ve Tepesidelik Koyları’nda sürdürülen temizliğe Teos Marina personelinden 20 kişi katıldı.

Sığacık koylarında kıyıları ve deniz dibini temizlemek üzere 31 Mayıs sabah saat 9.00’da Teos Marina’dan hareket eden gönüllü personel, topladıkları çöpleri marinanın yangın söndürme teknesi ve botlarla marinaya taşıdı.

Koylarda sahil şeridinden ve yamaçlardaki makilik alandan toplanan onlarca büyük boy torba atık, bertaraf edilmek üzere marina rıhtıma indirildi, çöp kamyonuna yüklenmeden önce hatıra fotoğrafı çekildi. Birkaç saatte toplanan atıkların fazlalığı görenleri şaşırttı. Çöpler arasında kullanılmış maske, izmarit, plastik ve cam şişeler, plastik oyuncaklar ile çizme, terlik, mayo gibi çeşitli giyim eşyaları da vardı.

Sığacık koyları artık çok daha temiz

Teos Marina Genel Müdürü Faruk Günlü, “Sığacık’ta karadan ulaşımı olmayan, hem yatçılarımızın hem de günlük tur tekneleriyle en çok ziyaret edilen koylarda marina ekibimizle birlikte kıyı temizliği yaptık. Öncelikle tüm ekibime emeklerinden ve çevreye duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Pırıl pırıl deniziyle koylar bu bölgenin cazibe merkezi. Bu yıl çöplerin hatırı sayılı miktarda azaldığını ve geçtiğimiz senelerde yürüttüğümüz temizlik kampanyalarının işe yaradığını gözlemek bizi çok mutlu etti. Ancak yine de kıyıda pek çok atık ve kirlilik göze çarpmaya devam ediyor elbette. Biz bugün 3 saat gibi kısa bir sürede onlarca büyük boy torba çöp topladık. Bu etkinliğimizin bir kez daha farkındalık yaratmasını ve bir sonraki temizlik etkinliğimizde burada çöp bulamayıp sadece ekibimizle denize girip geri dönmeyi umuyoruz. Tekrar duyarlılığı ve özverisi sebebiyle ekibime teşekkür ediyorum, Teos Marina’da çevreye duyarlı adımlar atmaya devam edeceğiz. Denizler bizim evimiz, ormanlar nefesimiz.” açıklamasını yaptı.