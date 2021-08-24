Ekonomi ve Lojistik Zirvesi'nin Altıncısı Düzenleniyor

Covid 19 pandemisiyle başlayan yeni durum bir yandan ülke ekonomilerini derinden sarsarken diğer yandan yeni fırsatların da doğmasına yol açtı. Ülkeler ulusal ve uluslararası ticaret yeni koşullara uyum için yapısal reformları gündemlerine alırken, dijital dönüşüm ilk sıraya yerleşti. Endüstri 4.0, Yapay Zeka, Blockchain vb dijital dönüşümler yeni fırsatların kapılarını aralıyor. E-Ticaret dünya ticaretinin yeni yıldızı olarak ortaya çıkıyor. Lojistik sektörü de bu trendler ve gelişmelere paralel olarak değişimin rotasını çizmek için gelecek tasarımlarını tartışıyor.

5 yıldır ekonomi dünyası, kamu ve lojistik sektörünü bir araya getirerek reel sektörleri ve lojistik sektörünü buluşturan Ekonomi ve Lojistik Zirvesi, 6. Yılında; dünyada ve ülkemizdeki gelişmelere paralel olarak ekonomi ve lojistikte değişimin rotasını, yapısal reformları ve gelecek tasarımlarını gündeme taşıyor.

6. Ekonomi ve Lojistik Zirvesi, sektörde 27 yıldır aylık olarak yayınlanmakta olan UTA Lojistik Dergisi tarafından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, sektörel birlik ve derneklerin katılımıyla 25 – 26 Ağustos 2021 tarihinde Sheraton Grand İstanbul Ataşehir’de gerçekleştirilecek.

Zirvenin detaylarına https://www.ekonomivelojistikzirvesi.com/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Vira Haber