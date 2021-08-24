DOST Sportif Balıkçılık Turnuvası’nın Kazananları Belli Oldu

Ağustos 2021 - D-Marin Didim ve BITCI.com ana sponsorluğunda gerçekleşen, 25 sportif balıkçı teknesiyle toplam 200 yarışmacı mücadele ettiği DOST Didim Balıkçılık Turnuvası, sportif balıkçılık tutkunlarını bir araya getirdi. Turnuvanın en büyük balık ödülünü 182 kg ağırlığındaki bluefin tuna ile Sinan Kuran ve ekibinin yönetimindeki Shamu teknesi kazandı. Turnuvanın birincisi Bluefin teknesiyle Turgut Konukoğlu ve ekibi olurken, ikincisi Cano 1 teknesiyle Can Özer ve ekibi, üçüncüsü ise MGS teknesiyle Murat Gürsoy ve ekibi oldu. D-Marin Didim Özel Ödülünü de Ali Şükrü teknesiyle Osman Hacısüleymanoğlu ve ekibi kazandı.

Merkezi Amerika’da bulunan IGFA’nın (International Game Fish Association) kuralları çerçevesinde gerçekleşen yarışma, Offshore Big Game (Açık Deniz büyük balık avı) kategorisinde düzenlendi.

Vira Haber