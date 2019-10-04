“Ekonomide canlanmanın işaretleri başladı”

Suat Hayri Aka’ya fahri doktora törenin ardından, DTO tarafından da plaket verilmesi ile başlayan DTO ekim ayı olağan meclis toplantısı 3 Ekim’de Piri Reis Üniversitesi’nde düzenlendi.

DTO ekim ayı olağan meclis toplantısında konuşan İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Türkiye’de küresel ekonomideki daralmaya ve etrafındaki siyasi, güvenlik ve insani krizlere rağmen eylül ayını görece olumlu gelişmelerle tamamladığını belirtti. Enflasyonda düşüş devam ederken, faizlerde düşüş ve döviz kurlarında nispeten istikrarın yakalandığını söyleyen Kıran, “Ekonomide yılın ikinci yarısında canlanmanın işaretleri başladı. Hizmet ve perakende sektörlerinde güven göstergeleri yukarı yönlü hareket etti. Söz konusu iyileşmelerin kalıcı olması en büyük temennimiz” dedi.

“YEP, makul bir çerçevede ortaya konuldu”

İçinde bulunduğumuz haftanın başında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından 2020-2022 Yeni Ekonomi Program (YEP) hakkında değerlendirme yapan Tamer Kıran, söz konusu programın orta vade için olumlu ve makul bir çerçevede ortaya konulduğunu dile getirdi. Kıran, şöyle devam etti: “Tüketici enflasyonunun bu yıl sonunda yüzde 12’ye, 2020 sonunda ise yüzde 8.5’e ineceği tahmin edildi. Özellikle 2020 ve sonrası için yüzde 5 gibi güçlü bir büyüme hedefinin ortaya konulmasını çok önemsiyoruz.”

“Ticaret savaşlarının sebep olduğu belirsizlikler var”

Özellikle eylül ayında küresel ekonomide yavaş büyüme tartışmalarının arttığını belirten Tamer Kıran, bunun yanında ticaret savaşlarının sebep olduğu belirsizliklerin öne çıktığını dile getirdi. Ticaret savaşlarının önemli iki aktörü ABD ve Çin’in sorumlu davranış göstermesi gerektiğinin altını çizen Kıran, “Bu iki ülkenin bir anlaşmaya varmaları ve sorunun çözümü için büyük önem arz ediyor. Her iki ülkenin karşılıklı korumacılık tedbirlerinin yanı sıra Trump Çin’i kur manipülasyonu yapmakla suçluyor. Diğer yandan ABD Merkez Bankası FED’in bir kez daha faiz oranlarını indirmesi dikkat çekici oldu” diye konuştu.

Öte yandan, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Birleşmiş Milletler (BM) 74’üncü genel kurulu toplantıları dolayısıyla ABD’ye yaptığı ziyaretlerinden söz eden Tamer Kıran, ziyaretleri sırasında ABD’deki ticaret çevreleri ve yatırımcılarıyla yoğun temasları olduğunu anlattı. İki ülkenin başkanlarının ortaya koyduğu ‘100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefini nasıl yakalarız’ diye çalışmalar yaptıklarını söyleyen Kıran, şunları kaydetti: “Öncelikle ABD ile 100 milyar dolarlık ticaret hedefinin, gerçekleştirilebilir bir hedef olduğuna inanıyoruz. Bugün itibarıyla Türkiye, İtalya ve Çin arasındaki bölgede en büyük endüstriyel üretim ve ihracat kapasitesine sahip ülke. Türkiye’den yapılan ihracatın yüzde 92’sini endüstriyel ürünler oluşturuyor. İhracatımızın yaklaşık yüzde 60’ı OECD ülkelerine yapılıyor. Ayrıca Türkiye tekstil, otomotiv, demir ve çelik, cam eşya, gıda, mobilya ve beyaz eşya sektörlerinde Avrupa Birliği’nin ana üreticisi ve tedarikçisi pozisyonunda.”

Vira Haber