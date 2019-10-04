Denizci dostlarımıza kapımız her zaman açık

İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Ekim ayı Meclis Toplantısı Piri Reis Üniversitesi Konferans salonunda yapıldı. PRÜ tarafından Birleşmiş Milletler alt ihtisas örgütü ICAO nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği’ne atanan, Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı eski müsteşarı Suat Hayri Aka’ya Piri Reis Üniversitesi’nde düzenlenen törenle fahri doktora unvanı verilmesinin ardında DTO’da Aka’ya “Denizcilik Hizmet Plaketi” verdi.

Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır “Aka’yı, “Deniz, kara, hava ve iletişim konularında üstlenmiş olduğu görevleri başarıyla yerine getirmiş bir arkadaşımız, kardeşimiz, meslektaşımız” tanımladı ve sözlerine şöyle devam etti:

“Hepimizin malumu olduğu üzere kendisi denizciliğimizin bütün paydaşlarıyla çok iyi diyalog kurmuş, görevleri süresince üyelerimizin mikro, makro sorunlarına muttali olduğuna çözümü üretmek için gayret göstermiş ve pek çoğunu sonuca ulaştırmıştır. Görev süresince davet edildiği hemen hemen bütün etkinliklere katılmış ve pek çok soruna anında çözüm üretmiştir. Denizciliğimizin kendi bakanlığı dışında diğer bakanlıkları ilgilendiren sorunlarının da halledilmesi için üstün gayretler göstermiştir.”

“Görev süresince idaremizin, uluslararası gelişmeler paralelinde yerel mevzuatımızdaki değişikliklerin hayata geçirilmesi için çalışmalar yapmıştır. Hem katılmış olduğu uluslararası toplantılarda ülkemizin özelinde denizciliğimizin hak ve menfaatlerini savunmada etkin rol almıştır. Bazen akademik, çoğunlukla pratik çözümler üreterek üyelerimizin önünün açılmasında sayısız faydalı işlere ekibiyle birlikte imza atmıştır”

“Kendisine tevdi edilen kısa adı ICAO olan Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü nezdinden Türkiye Daimi Temsilciliği görevinde de üstün başarılar dilerim. Ülkemizin çıkarlarını en iyi şekilde temsil edeceğine olan inancımız tamdır.” dedi.

“Bir daha dünyaya gelsem seçeceğim meslek bu olurdu” diyen Suat Hayri Aka ise, “Diplomasi dünyasına gidiyoruz. Diploması dipsiz bir kuyu. Ülkelerin kendilerine yatırım yaptıkları en önemli alan diploması. Ben bir denizciyim. Hangi görevde olursam olayım denizci özelliğim benden hiçbir zaman uzaklaşmayacak. Denizci dostlarımıza kapımız her zaman açık. Karşılıklı görev yaptık. Zaman zaman tartıştık, birbirimize kızdığımız olmuştur. Kimseye kızgın ya da kırgın değilim. Sektörle son derece barışığım. Benden yana tüm hakkım helal olsun. Siz de lütfen helal ediniz. “ dedi.

Ardından İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran ve Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır, Suat Hayri Aka’ya denizcilik hizmet beratını takdim etti.

Vira Haber