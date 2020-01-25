Elazığ' da 6.8'lik deprem 14 ölü var!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre Elazığ'da 8, Malatya'da ise 6 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda (AFAD) deprem ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "İlk belirlemelere göre, Elazığ'da 8 kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişi yaralanmıştır; Malatya'da ise 6 kişi hayatını kaybetmiş, 45 kişi yaralanmıştır" dedi. Ayrıca AFAD, depremin derinliğinin 6,75 kilometre olduğunu, deprem sonrasında bölgede 4 büyüklüğü üzeri 8 adet deprem meydana gelmiş olup, toplam artçı deprem sayısı 60 olduğunu bildirdi.

Saat 20.55'te meydana gelen depremden 13 dakika sonra 5,4 büyüklüğünde bir artçı yaşandı. Ayrıca, merkez üssü saat 21.17'de merkez üssü Elazığ'ın Baskil ilçesi olan 5,1 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedildi.

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım da ikisi ağır, 225 kişinin yaralandığını söylemişti. Kaldırım, "İl merkezinde dört bina yıkıldı. Enkaz altında kalanlar var. Kurtarma ekipleri altı kişiyi çıkarttı, çalışmalar devam ediyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, gerekli tedbirlerin alındığını ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın depremin yaşandığı bölgeye gönderildiğini söyledi.

Vira Haber