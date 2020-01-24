Turizmde mega trendler tartışılacak

Turizm sektörünün önde gelen sivil toplum kuruluşlarından Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD), Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nin desteğiyle bu yıl yeniden hayata geçirdiği ‘Tourism Investments Forum-TIF 2020’de (Turizm Yatırımları Forumu 2020) uluslararası birçok katılımcıyı buluşturmak için gün sayıyor. Forum, 28-29 Ocak 2020 tarihleri arasında İstanbul Raffles Hotel’de gerçekleşecek.

Forum’un 29 Ocak 2020 günü olan ikinci gününde, Dünya Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar moderatörlüğünde, ÖZAK GYO’nun Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık Büyükyalı Projesini, Doğuş Group Başkan Vekili Hüsnü Akhan Galataport Projesini ve İGA CEO’su Hüseyin Kadri Samsunlu İstanbul Havalimanının inşa süreçlerini ve ülke ekonomisine katkılarını anlatacaklar..

Ayrıca, Dünya Turizm ve Seyahat Konseyi (WTTC) Başkan Yardımcısı Maribel Rodriguez moderatörlüğünde, Apple Leisure Group CEO’su Alejandro Zozaya, Natixis Ülke Müdürü ve Türkiye Temsilcisi ve Çin-Türk Araştırma Merkezi Başkanı Dr. Rıza Kadılar, Global Liman İşletmeleri Holding CEO’su Emre SAYIN, 2030 ufkunda dünya turizmine ve yatırımcılara yön verecek mega trendleri tartışacaklar.

Vira Haber