Türk Armatörler Birliği’nden Elazığ’a başsağlığı mesajı

Elazığ’ da dün saat 20.55’ te 6.8 şiddetinde deprem meydana geldi. AFAD depremin derinliğini 6.7 km olarak açıkladı. Deprem Malatya, Diyarbakır, Tunceli, Mardin, Bingöl, Bitlis, Suriye ve Iraktan hissedildi. Depremde hayatını kaybedenlerin sayısını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 18 kişi olarak açıkladı.

Depremde hayatını kaybeden ve yaralılar için Türk Armatörler Birliği basın bildirisi yayınladı. Elazığ’a başsağlığı diledikleri bildiride şu ifadelere yer verildi: Elazığ’ın Sivrice ilçesinde dün meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde can kayıpları olduğunu derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralananlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz. Tüm ülkemize geçmiş olsun.

Vira Haber