TOBB, oda ve borsalarla birlikte Elazığ ve Malatya için harekete geçti

Hisarcıklıoğlu’nun açıklaması şu şekilde:“ TOBB olarak 81 ildeki Odalarımız ve Borsalarımız ile birlikte Elazığ ve Malatya için harekete geçtik. Tüm illerdeki Odalarımız ve Borsalarımız ile AFAD koordinasyonunda, bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda yardımları göndermeye başladık. Yardımda bulunmak isteyen üyelerimiz il ve ilçesindeki oda ve borsalarla iletişime geçebilir. Elazığ ve Malatya başta olmak üzere tüm milletimize geçmiş olsun.”

Vira Haber