Kılavuz kaptanlardan Korona virüsü uyarısı

Uyarıda, “İnsandan insana solunum yoluyla bulaşabilen bu virüse karşı tedbir olarak Türk Boğazları’ndan kılavuzlu geçecek ve/veya Türk limanlarına uğrak yapacak olan Çin bayraklı ve/veya Çinli personel bulunan gemiler ile son zamanlarda Çin uğrağı yapmış gemilerin sağlık denetimlerinin özenle yapılmasını şiddetle tavsiye ediyoruz.” denildi.

TKKD’den yapılan açıklama şu şekilde

ilk olarak Çin’in Wuhan kentinde görülmesinin ardından Japonya, Tayland, Kuzey Kore ve ABD’ye ulaştığı, Wuhan kentinin karantinaya alındığı, salgının görüldüğü ülkelerde ciddi tedbirler alınarak yayılmasının önlenmeye çalışıldığı bilinmektedir.

İnsandan insana solunum yoluyla bulaşabilen bu virüse karşı tedbir olarak Türk Boğazları’ndan kılavuzlu geçecek ve/veya Türk limanlarına uğrak yapacak olan Çin bayraklı ve/veya Çinli personel bulunan gemiler ile son zamanlarda Çin uğrağı yapmış gemilerin sağlık denetimlerinin özenle yapılmasını şiddetle tavsiye ediyoruz.

Kılavuz kaptan meslektaşlarımızın ve dolayısıyla Türk halkının bu salgından korunabilmeleri amacıyla; devletimizin tüm yetkili kurum ve ilgilileri ile bütün kılavuzluk teşkilatı yönetimlerini tehdit oluşturabilecek bu gemilere kılavuz kaptanların hizmet vermelerinden önce gerekli bütün tedbirleri almaya davet ediyoruz.

TÜRK KILAVUZ KAPTANLAR DERNEĞİ

YÖNETİM KURULU

Vira Haber