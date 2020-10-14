Elazığ'da Üretilen 5 Milyon Yavru Balık 21 Baraj Gölüne Bırakılıyor
Keban Barajı'nda üretilen 5 milyon yavru balık, çeşitli baraj göllerine bırakıldı.
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Devlet Su İşleri 9. Bölge Müdürlüğüne bağlı Keban Barajı Su Ürünleri Balık Üretim İstasyonlarında üretilen yavru balıkların baraj göllerine bırakma işlemi başladı.
DSİ ekipleri, ilk olarak Elazığ'da Keban Baraj Gölü'ne, Malatya'da ise Sultansuyu, Polat ve Sürgü baraj göllerine yavru balık bıraktı.
Vira Haber
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Etiketler : elazığ, devlet su işleri, keban barajı
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