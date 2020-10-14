British Safety Council’den Kumport'a “5 STAR” İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikası

Kumport Liman İşletmeleri, doğru yönetim şekli ve İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamındaki başarılı uygulamaları ile, 2013 Yılından beri British Safety Council tarafından düzenlenen ve partneri DOĞA HSE tarafından Türkiye operasyonu yürütülen, “5 STAR” İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ sertifikasına sahip olup, şu ana kadar sektörden bağımsız 5 yıldız kazanan 4. Türk firması ve sektör içinde ilgili sertifikayı alan ilk liman işletmesi olmayı başardı.

Son yıllarda teknolojiye ve insan kaynağına yaptığı yatırımlarla Türkiye’nin en büyük ve modern limanlarından biri haline gelen Kumport Liman İşletmeleri, iş sağlığı ve güvenliğini her zaman öncelikli olarak benimseyip; çalışanlarının, paydaşlarının ve toplumun güvenliğini gözeten uygulamalarıyla dikkat çekiyor. Kumport Liman İşletmeleri’nin bu alanda yaptığı birçok uygulaması sektörde öncü olma niteliği taşıyor.

Kumport limanlarında iş sağlığı ve güvenliğinin her zaman öncelikli olduğunu belirten Kumport CEO’su Kaan Anul “Bu konuda ilgili tüm kurumların yönlendirmelerine uyularak gerekli tüm önlemleri alıyoruz. Çalışmalarımızı, çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın güvenliğini gözeterek yürütüyoruz. İlgili sertifikayı sektör içinde alan ilk liman işletmesi olmaktan dolayı çok mutluyuz.” ifadelerini kullandı.

Vira Haber