Elazığ'daki Balık Çeşitliliği Karadeniz'i Aratmıyor

Kentteki Tarihi Kapalı Çarşıda sezonla birlikte vatandaşlar balık tezgahlarına akın etti. Karadeniz'deki çeşitliliği aratmayan tezgâhlarda hamsi ve istavritin kilosu 200 lira, uskumru 250 lira, deniz mercanı 350 lira, levrek ise 350 liradan alıcı buluyor.

''Türkiye'nin alabalık ve somon ihtiyacını bölgemiz karşılıyor''



Vira Haber