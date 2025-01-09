Setur Marinaları, Boot Düsseldorf’a Hazır

Setur Marinaları’nın fuara özel kampanyaları ve sektöre öncülük eden çevre dostu, dijital çözümleri 18-26 Ocak 2025 tarihleri arasında sergilenecek.

Türkiye’de marinacılık gelişimini ve denizciliği destekleyen en önemli marka olan Setur Marinaları, dünyanın en önemli yat ve su sporları fuarı Boot Düsseldorf’a katılıyor.

Setur Marinaları, bu yıl 18-26 Ocak 2025 tarihlerinde gerçekleşecek fuarda, yaklaşık 120 ülkeden gelen 200 bini aşkın ziyaretçiye özel fırsat ve kampanyalarını sunmakla kalmayacak, aynı zamanda marinacılıkta fark yaratan dijital çözümlerini ve sürdürülebilirlik odaklı öncü uygulamalarını tanıtacak.

Denizcilik sektörünün önde gelen profesyonelleri, uluslararası denizcilik camiası, tekne ve deniz tutkunları, 13. Salon 13D76 numaralı stantta Setur Marinaları'nın sunduğu benzersiz deneyimleri keşfedecek. Fuar aynı zamanda Türkiye'nin deniz turizmi potansiyelini dünya genelinde tanıtma fırsatı da sunacak.

Fuara özel benzersiz kampanyalar

Türkiye’deki ve dünyadaki pek çok marinadan farklılaşmasını sağlayan “zincir işletme” uygulamasıyla öne çıkan Setur Marinaları, fuar süresince misafirlerine özel fırsatlar sunacak.

Ayrıca, Akdeniz’in en güzel lokasyonlarından biri olan, 450 deniz ve 250 kara yat kapasitesine sahip yeni Demre Marina da fuarda tanıtılacak. Tarihin ve doğanın iç içe geçtiği bu marina, denizciler için unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Setur Marinaları, denizcilikte dijital dönüşüme öncülük ediyor

Setur Marinaları, Boot Düsseldorf’ta dijitalleşme alanındaki yenilikçi, entegre, kolay erişilebilir ve verimli çözümlerini paylaşarak, sektördeki dönüşüm vizyonunu ortaya koyacak.

Hizmet kalitesini artırmak ve misafir deneyimlerini iyileştirmek adına önemli adımlar atan Setur Marinaları, yeni müşteri iletişim platformu sayesinde tek kanaldan iletişim kurarak daha hızlı ve etkili bir deneyim sağlıyor. Setur Marinaları, yakın zamanda devreye alacağı dijital yeniliklerle misafirlerinin tüm işlemlerini daha hızlı ve pratik bir hale getirmeyi amaçlıyor.

Ödülle tescillenen sürdürülebilirlik çalışmalarında öncü yaklaşım

Boot Düsseldorf, Setur Marinaları için yalnızca dijital dönüşüm projelerinin değil, aynı zamanda çevresel sorumlulukların da global çapta paylaşıldığı önemli bir platform olacak.

Setur Marinaları, sürdürülebilirlik alanında sektöre yön veren bir marka olarak, iklim değişikliği, plastik kirliliği, doğal kaynakların tükenmesi ve biyoçeşitliliğin kaybı gibi küresel tehditleri ön planda tutuyor. Bu bilinçle, denizcilik sektöründe çevre dostu ve inovatif çözümler sunmaya devam ediyor.

Kaş Marina’daki çevre dostu uygulamalarıyla Monaco Smart & Sustainable Marina Rendezvous’da “Jürinin Favorisi” ödülünü kazanan Setur Marinaları, bu başarısını Boot Düsseldorf’ta global denizcilik camiasıyla paylaşacak. Boot Düsseldorf, bu sürdürülebilir marinacılık vizyonunu global ölçekte paylaşmak için önemli bir platform sunuyor.

Vira Haber