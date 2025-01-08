Marmara Denizi’nde Müsilajı Önlemek İçin 700 Tesis İnceleme Altına Alındı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Çevresel Etki Değerlendirme İzleme ve Çevre Denetimi Daire Başkanlığı tarafından Marmara Bölgesi’ndeki 700 atık su arıtma tesisi inceleme altına alınırken, son 2 günde 161 atık su arıtma tesisi denetlendi.

Son haftalarda Marmara Denizi’nde oluşan müsilaj tehlikesine karşı alarma geçen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Marmara Denizi’ne kıyısı bulunan şehirlerin belediyelerini uyarmıştı. Bakanlığa bağlı Çevresel Etki Değerlendirme İzleme ve Çevre Denetimi Daire Başkanlığı ekipleri de denetimlerini yoğunlaştırdı. Ekipler Marmara Bölgesi’ndeki 700 atık su arıtma tesisini inceleme altına alırken, son 2 günde bölgedeki 161 tesisten alınan 195 numune laboratuvarda incelemeye alındı. Kurallara uymayan tesislere kapatılmaya varan cezalar uygulanacağı da öğrenildi. Öte yandan ekipler bugün Avcılar Ambarlı Limanı'nın önündeki tesisten denetim için numune aldı.



“Çevre mevzuatına aykırı faaliyet gösterdiğini tespit ettiğimiz 7 bin 482 işletmeye 2 milyar liranın üzerinde idari para cezası uyguladık”

Ambarlı Limanı’nda basın mensuplarına açıklama yapan Çevresel Etki Değerlendirme İzleme ve Çevre Denetimi Daire Başkanı Barış Ecevit Akgün, 2014 yılından beri tüm denizlerin 425 noktadan izlendiğini ifade ederek, “Eylem planlarında alınan kararlar kapsamında Marmara Denizi’nde 91 olan izleme noktalarını 150’ye çıkardık. Son izleme sonuçlarına göre de en büyük sıkıntımız çözülmüş oksijen. Aynı zamanda Marmara Denizi’nde azot ve fosfor yükü devam ediyor. Marmara Bölgesi’ne kapasitesi 5 bin metreküpün üzerinde olan 146 atık kirleticileri sürekli izleme merkezimizden online olarak takip ediyoruz. Marmara Bölgesi'nde atık su soğutma suyu deşarjı olan işletmeleri de biz sürekli olarak takip ediyoruz. İzleme çalışmalarının yanı sıra bir taraftan da çevre denetimlerini etkin bir şekilde sağlamayı sürdürüyoruz. 2024 yılında yaklaşık 12 bini Marmara Bölgesi’nde olmak üzere 63 bine yakın çevre denetimi gerçekleştirdik. Bu denetimlerde çevre mevzuatına aykırı faaliyet gösterdiğini tespit ettiğimiz 7 bin 482 işletmeye 2 milyar liranın üzerinde idari para cezası uyguladık. Aynı zamanda 400 işletme için de faaliyetten men kararı aldık. Son 2 yılda da 56 bin gemi denetimi yapıldı. Bu denetimlerde de deniz kirliliğine sebep olduğunu tespit ettiğimiz deniz aracına da 1 milyar 63 milyon lira idari para cezası uyguladık” dedi.



“6 ve 7 Ocak tarihlerinde yapılan denetimlerde 700 tesisi denetim kapsamına aldık”

Marmara Denizi’nde tespit edilen müsilaj oluşumları ile ilgili Akgün, “Son zamanlarda özellikle Marmara Denizi’nde 5 metre ile 25 metre arasında müsilaj oluşumu tespit ettik. Eylem planında yer alan maddelerden bir tanesi de tesislerin ileri biyolojik arıtma tesislerine çevrilmesiydi. Ancak bu çalışmalar tamamlanıncaya kadar en azından sahada mevcut bulunan arıtma tesislerinin mevzuata uygun çalışmasını tespit etmek amacıyla 6 Ocak’tan itibaren sahada bir denetim çalışması başlattık. Şu anda Marmara Denizi’ne kıyısı olan 7 ilimizde 35 ekibimizle kontrol ediyoruz. Bu denetimlerde atık su arıtma tesislerinden çıkan atık su örneğini alıp, mevzuata ve standartlara uygunluğunu kontrol ediyoruz. Analizler sonucunda mevzuatta belirtilen sınır değerlerin üzerinde atık su deşarj eden ve çevre kirliliğine neden olan işletmeler hakkında faaliyetten men dahil idari yaptırım uygulayacağız. Aynı zamanda gerekli kovuşturmanın yapılması için suç duyurusunda da bulunacağız. 6 ve 7 Ocak tarihlerinde yapılan denetimlerde 700 tesisi denetim kapsamına aldık. Planlamamız organize sanayi bölgeleri, belediyeler, tersaneler şeklinde son 2 günde 161 denetim tamamladık. Bu işletmelerden de 195 atık su numunesi aldık” diye konuştu.

Vira Haber