Elektrik Faturaları İndirim

Dağıtım şirketleri, ticarethane ve sanayi sektörüne sahip alanlarda faaliyet gösteren işletmelere, kurum ve kuruluşlara özel indirimli tarifeler sunar.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından belirlenen yıllık tüketim limitinin üstüne çıkan aboneler, serbest tüketici statüsüne geçerek istedikleri tedarikçiden hizmet alma hakkına sahip olurlar. Böylece rekabetçi fiyatlardan faydalanarak elektrik faturası indirimi elde edebilirler. Peki elektrik faturası nasıl düşürülür? İndirimli elektrik başvurusu nasıl yapılır?

İndirimli Elektrik Nedir?

Elektrik tüketimini normalinden daha uygun fiyata düşürmek ya da şebeke elektriğini daha az miktarda tüketmek indirimli elektrik demektir. Aynı zamanda dağıtım şirketlerinin serbest tüketiciler için uyguladığı kampanyalar, indirimler veya tarifeler de uygun fiyatlı elektrik olarak değerlendirilmektedir. EPDK her yıl, tüketim limiti belirlemekte ve bu limit üzerinden bir takım imkanlar elde edilmektedir. Belirlenen limitin üzerinde tüketim sağlayan kişiler, serbest tüketici olarak kabul edilir ve istedikleri şirketten hizmet alabilirler. Her şirketin sağladığı imkanlar farklı olup, tüketici faturasında indirimlerinden faydalanmak için istediği firmayla sözleşme imzalayabilir. Şirketlerin sağlamış olduğu tarifelerin indirim oranları elektrik tüketim şekline göre değişmektedir. Peki ucuz elektrik tarifeleri nelerdir? Şimdi gelin bu bilgileri inceleyelim.

Üç Zamanlı Tarife Nedir?

Elektrik tüketiminin günün farklı saat dilimlerine göre fiyatlandırıldığı sisteme üç zamanlı tarife denilmektedir. Bu sisteme göre gün üçe bölünür ve fiyatlandırma bu şekilde hazırlanır.

Gündüz (06:00 - 17:00) - Orta fiyatlı

Puant (17:00 - 22:00) - En pahalı saatler (Tüketim talebinin en yoğun olduğu zaman dilimi)

Gece (22:00 - 06:00) - En ucuz saatler

Üç zamanlı tarife çalışma saatleri belli olan kurumlar, sanayi kuruluşları ve tüketimi gece saatlerinde yapabilecek kullanıcılar için avantaj sağlamaktadır.

Tek Zamanlı Tarife Nedir?

Elektrik birim fiyatı, tek zamanlı tarife için günün her saati sabittir. Yani günün her saati aynı fiyat üzerinden hesaplama yapılmaktadır. Tek zamanlı tarife; evler, küçük işletmeler ve tüketime göre çalışma saatlerini düzenlenemeyen kullanıcılar için avantaj sunmaktadır.

İndirimli Elektrik Tarifeleri Nasıl Belirlenir?

İndirimli elektrik tarifeleri her yıl Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından belirlenen ulusal elektrik tarifeleri temel alınarak oluşturulmaktadır. Söz konusu bu tarifeler, serbest tüketici konumunda yer alan kullanıcıların, tedarikçi firmalarla yapmış oldukları sözleşmeler aracılığıyla ulusal tarifelere göre belirli oranlarda düşük maliyetli kullanım sağlamaktadır. Bu tarifelerin belirlenme süreçleri ise aşağıdaki şekilde ilerlemektedir;

Ulusal Elektrik Tarifelerinin Belirlenmesi

EPDK, her yılın ilk ayında yeni yılın elektrik birim fiyatlarını ve tarifelerini Resmi Gazete'de yayımlayarak duyurur. Bu tarifeler, konut, ticarethane ve sanayi gibi farklı abone gruplarına göre farklılık göstermektedir.

Serbest Tüketici Limiti

Her tüketicinin harcadığı miktar değişmektedir. Bu bağlamda yıllık tüketim belirli bir seviyenin üzerinde olan aboneler, serbest tüketici olarak tanımlanır. 2025 yılı itibarıyla, yıllık 5.000 kilovatsaat (kWh) tüketiminin üzerine çıkan aboneler serbest tüketici olarak adlandırılmaktadır Bu kişiler istedikleri tedarikçi firmalarla doğrudan anlaşma yapabilirler.

Tedarikçi Firmaların İndirimli Tarifeleri

Pek çok tedarikçi firma bulunmaktadır. Serbest tüketiciler bu firmalardan biriyle anlaşma yaparak, elektrik tasarrufu yöntemlerinden birine başvurmuş olurlar. Firmalar, kendi maliyet planlamalarına ve piyasa oranlarına göre bir tarife fiyatı belirleyerek sunar.

Sözleşme ve Fiyatlandırma

Tüketici ve firma arasında imzalanacak sözleşmede, elektrik birim fiyatı ile indirim oranları yer almaktadır. Sözleşme genellikle belirli bir zaman dilimini kapsar ve tarafların karşılıklı yükümlülüklerini belirler.

İndirimli Elektrik Başvurusu Nasıl Yapılır?

Elektrik faturasını azaltmanın yollarından biri olarak görülen indirimli elektrik başvurusu iki şekilde yapılabilir. Bunlardan ilki direk tedarik firmalarıyla iletişim kurarak, ikincisi ise internet sitesi üzerinden yapılmaktadır. Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği'nin "İkili Anlaşmalar" başlıklı üçüncü bölümü ile Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği'nin 30/A maddesinde yer alan esaslara göre; bir yıl içerisinde 750 kWh ve üzerinde tüketim sağlayan kullanıcılar, tedarikçi firma değişikliğine gidebilirler. İndirim seçenekleri, ev, sanayi aboneler, ticarethane gibi abone gruplarına göre farklılık göstermektedir. Pşyasaya göre değişen tarifeler şu şekildedir;

Sabit fiyatlı indirimli elektrik: Bu tarife kapsamında hizmetin birim fiyatı sözleşme süresi boyunca sabit kalmaktadır.

İndirimli tarifeler: Yılın ilk aylarında belirlenen ulusal elektrik tarifeleri baz alınarak belirli bir indirim oranı sunulur. Abonelerin faturalarını sürekli olarak daha düşük maliyetle ödemesine olanak tanır.

Piyasa endeksli tarifeler: PTF + YEKDEM tarifeleri olarak da bilinir ve fiyatlar piyasa koşullarına göre bir hesaplama yapılır. Söz konusu bu tarifelerde, piyasa takas fiyatı (PTF) ve yenilenebilir enerji kaynakları destekleme mekanizması (YEKDEM) maliyetleri üzerine belirli bir marj eklenerek fiyatlandırma yapılır. Böylece birim fiyatı, piyasa dalgalanmalarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

İndirimli Elektrik Kullanmanın Avantajları Nelerdir?

Serbest tüketici kavramının ortaya çıkması, sadece fatura indirimi değil aynı zamanda tüketicilere ihtiyaçlarına en uygun tarifeyi seçme özgürlüğünü de beraberinde getirdi. Artık elektrik kullanıcıları, yalnızca fiyat avantajına odaklanmak yerine, sözleşme koşulları, teminat bedelleri ve ek hizmetler gibi detayları göz önünde bulundurarak bilinçli tercihler yapabiliyor. Tedarikçi firma değiştirmenin temel amacı tasarruf sağlamak olsa da serbest piyasanın sunduğu pek çok avantajdan yararlanmak da mümkün.İndirimli elektrik kullanmanın avantajlarını şu şekilde sıralayabiliriz;

Bir önceki elektrik tedarikçisine ödenen ve genellikle iki aylık faturaya tekabül eden güvence bedeli, tedarikçi değiştirildiğinde geri alınmaktadır.

Hizmet kalitesinin yüksek olması da sağlanan avantajlar arasında yer alıyor. Tüketiciler, ekstra ücret ödemesi yapmadan fatura ödeme seçeneklerini değerlendirebilir. Aynı zamanda çağrı merkezi desteği gibi avantajlar da sunan tedarikçileri tercih edebilirler.

Zam riskini ortadan kaldırma imkanı elde edilir. Bazı tedarikçiler, enerji tasarrufu yaparken maliyetlerin öngörülebilir olmasını sağlamak için sabit birim fiyatlı tarifeler sunmaktadır. Bu tür tarifelerde fiyatlar karşılıklı olarak belirlenen süre boyunca değişmemektedir. Böylece olası zam artışlarından da etkilenilmez.

Kullanım miktarına göre enerji tasarrufu ile indirim sağlamak mümkün hale gelir. Böylece yıllık tüketim maliyetini kontrol ederek hesaplı hareket edebilirsiniz. Dikkat edilmesi gereken detayları göz önünde bulundurarak tasarruf etmeniz mümkün hale gelmektedir.