‘Gemilerde Yükleme/İstifleme Planlarının Hazırlanması’ KOSDER Akademi’de Konuşuldu

14 Şubat’ta başlayıp 15 Şubat’ta sona eren eğitim Türk Loydu Eğitmenlerinden Mustafa Cumhur Kocabaylıoğlu’nun sunumuyla Kuzey Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. toplantı salonunda yapıldı.

Organizasyona ilişkin açıklamalarda bulunan KOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Çendik, diğer taşımacılık modlarında olduğu gibi deniz taşımacılığı için de tehlikeli madde nakliye operasyonlarının hayati önem taşıdığını ve uluslararası mevzuatlara uygun bir şekilde yapılmasının zorunlu olduğunu kaydetti.

İki gün süren eğitimde katılımcıların azami katkıyı aldıklarını gözlemlediklerini ifade eden Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Çendik sözlerini şöyle sürdürdü: “Eğitmenimiz Sayın Mustafa Cumhur Hocamızın zengin bilgisi, tecrübesi ve özverili anlatımıyla konuya ilişkin aklımızdaki soru işaretlerinin cevaplarına ulaştık. Aynı zamanda Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO)’nün tehlikeli yük taşımacılığına dair uygulamalarını derinlemesine analizlerle, interaktif bir şekilde ele aldık.”

Başkan Çendik ayrıca eğitime ev sahipliği yapan Kuzey Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. nezdinde Yönetim Kurulu Başkanı Emin Yaşacan’a, katkılarından ötürü Türk Loydu Eğitmeni Mustafa Cumhur Kocabaylıoğlu’na, Türk Loydu yönetimine ve eğitimi iki gün boyunca sabırla takip eden tüm katılımcılara teşekkür etti.

Çendik, eğitimi tamamlayan katılımcılara sertifikalarının takdim edileceğini de sözlerine ekledi.

Eğitimde söz alan Türk Loydu Vakfı Eski Yönetim Kurulu Başkanı ve Kuzey Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. Danışma Kurulu Üyesi Cem Melikoğlu da konunun hassasiyetine dikkat çekerek, bu ve benzeri tüm eğitimlere ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.