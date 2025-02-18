Expomaritt Exposhipping Başlıyor

Dünya denizcilik endüstrisinin Türkiye ve bölgedeki en önemli fuarlarından birisi olarak kabul edilen ExpomarittExposhipping İstanbul, şimdiye kadarki en büyük edisyonu ile 18 Şubat Salı günü İstanbul Fuar Merkezi’nde törenle kapılarını açıyor. Informa Markets tarafından, İMEAK Deniz Ticaret Odası adına iki yılda bir organize edilen ExpomarittExposhipping İstanbul, denizcilik sektörünün en önemli temsilcilerini, ulusal ve uluslararası katılımcıları, sektör profesyonellerini ve yenilikçi çözümleri bir araya getiriyor.

Fuarda; tersaneler ve gemi inşa firmalarından, çelik ve kompozit malzeme üreticilerine, elektronik navigasyon sistem sağlayıcılarından makine ve motor üreticilerine, gemi yedek parça ve donanım tedarikçilerinden lojistik şirketleri ile bakım ve onarım firmalarına kadar 1.000’in üzerinde ulusal ve uluslararası marka yeniliklerini sergiliyor.

Orhan Gülcek: Denizcilik Camiasını Fuarımıza Bekliyoruz

DTO Yönetim Kurulu Üyesi ve Fuarlar Komitesi Başkanı Orhan Gülcek bugün başlayan fuarla ilgili şu değerlendirmede bulundu: “Expomaritt Exposhipping Fuarı 18 Şubat 2025’de kapılarını açtı. Şu ana kadar yaptığımız fuarlar içinde en büyük alana sahip, en fazla katılımcının olduğu bir fuar oldu. Fuarın diğer bir özelliği de Boat Show Fuarı ile aynı zamanda yapıyor olmamız. Böylece tüm sektörü bir araya toplamış oluyoruz. Katılımcı olarak da rekor kıracağımıza inanıyorum. Bundan sonra da İMEAK DTO olarak isim hakkına sahip olduğumuz bu fuarı ki zaten uluslararası bir boyutta; ama ileriki yıllarda daha fazla yabancıyı çekmek, daha farklı boyutlara taşımak için de var gücümüzle çalışacağız. Bu sene isim hakkı bizde olan bu fuarı Informa düzenledi, onların bu sene son senesi. İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran’ın da büyük desteği oldu. Sonraki senelerde bu fuarı düzenlemek isteyen firma sayısı da katılımcı sayısı da her geçen gün artacaktır. Bütün denizcilik camiasını Expomaritt Exposhipping Fuarı’na bekliyoruz”

Vira Haber