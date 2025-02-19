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Yalova'da Tersanede Tüp Patlaması: 4 Yaralı

Yalova'da Tersanede Tüp Patlaması: 4 Yaralı

Yalova'nın Altınova ilçesindeki Hersek Tersanesi'nde bir geminin içinde yaşanan tüp patlaması sonucu 4 işçi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, Hersek Tersanesi'nde bulunan "Cemal Reis" isimli geminin içinde gerçekleştirilen tamirat sırasında şalama tüpünde patlama yaşandı. Patlamada tersane işçileri H.A. (22), M.A. (29), H.K. (40) ve E.E. (22) yaralandı. Yaralılar bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Vira Haber


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