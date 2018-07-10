Elon Musk'ın Tayland'daki çocuklara geliştirdiği denizaltı

Tham Luang Nang Non mağaralarında zamana karşı yarış sürerken, dün itibarı ile 4 çocuğun kurtarıldığı haberi yüreklere biraz su serpti. Mağarada kalan 1 antrenör ve 8 çocuk daha bulunuyor. Elon Musk ise 'yardım edebilirim' dedikten sonra bunu eyleme dökmeye başladı bile.





Videodan da görebileceğiniz üzere ekip tüm bu mağara sürecini simülasyondan geçirmiş durumdalar. Sadece 30 santimetre genişliğindeki özel denizaltının içine giren ekipten biri sağ salim çıkarılıyor.

Burada da mağaranın dar ve zorlu geçitleri simüle ediliyor. Dalgıçlar ve denizaltının içindeki kişi rahatlıkla dışarı çıkarılabiliyor.

İşin aslı bu denizaltıya muhtemelen ihtiyaç duyulmayacak; nitekim Tayland'lı yetkililer doğru zamanın geldiğini söylerek büyük operasyona başladılar. Yine de her icat ihtiyaçtan doğuyor ve ileride Elon Musk'ın minik denizaltısına ihtiyaç duyacağımız anlar gelecektir.

Simulating maneuvering through a narrow passage pic.twitter.com/2z01Ut3vxJ — Elon Musk (@elonmusk) 9 Temmuz 2018

Vira Haber